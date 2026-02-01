Nhặt được 1,3 cây vàng khi đi chợ lúc sáng sớm 01/02/2026 16:40

(PLO)- Số vàng nhặt được, chị Chiên đã nhanh chóng tìm chủ nhân và trao trả lại.

Ngày 1-2, UBND xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị, cho biết một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn vừa nhặt được 1,3 cây vàng khi đi chợ và trao trả lại cho chủ nhân đánh rơi.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, chị Phan Thị Chiên (44 tuổi, xã Vĩnh Thủy) đi đến chợ Hồ Xá (xã Vĩnh Linh) để mua hàng hoá về bán lại.

Chiếc lắc tay được chị Chiên nhặt được và trả lại cho chủ nhân.

Quá trình mua hàng, chị vô tình nhặt được một lắc tay bằng vàng nên tìm chủ nhân để trả lại. Chủ nhân của chiếc lắc tay bằng vàng này là của anh Vũ Hồng V (55 tuổi) là tiểu thương có gian hàng tại chợ Hồ Xá.

Anh V sau đó đã nhận lại chiếc lắc tay này tại nhà chị Chiên. Anh V cũng chia sẻ, trong lúc bốc vác hàng hoá nên chiếc lắc tay bị rơi mà anh không biết.

Chiếc lắc tay này được anh V chia sẻ là bằng vàng, trọng lượng 1,3 cây vàng, ước tính giá trị khoảng 200 triệu đồng.