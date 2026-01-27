Nhiều người dân đãi vàng dọc bờ sông Đakrông ở Quảng Trị 27/01/2026 16:55

(PLO)-Cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân không thực hiện đãi vàng dọc bờ sông Đakrông.

Ngày 27-1, Công an xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện đào, đãi vàng dọc bờ sông Đakrông.

Thời gian vừa qua, có tình trạng nhiều người dân xuống dọc bờ sông Đakrông để thực hiện đãi vàng, kiếm thêm thu nhập.

Công an tiến hành nhắc nhở người dân không đãi vàng trái phép trên sông.

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 19 trường hợp có hành vi đào, đãi vàng; chủ yếu tập trung tại khu vực sông chảy qua thôn A Rồng Trên và A Rồng Dưới, xã La Lay.

Công an xã La Lay đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, yêu cầu người dân chấm dứt hành vi vi phạm và tổ chức cho 19 trường hợp ký cam kết không tái phạm.

Công an xã La Lay cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.