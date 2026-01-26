Từ vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, công an khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh 26/01/2026 16:43

(PLO)- Công an khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nâng cao cảnh giác, chủ động bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và tính mạng sau vụ cướp tiệm vàng ở Ninh Bình mới đây.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thời gian giáp Tết Nguyên đán, các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và tính mạng.

Theo đó người dân cần tăng cường camera giám sát, lắp đặt thiết bị báo động, gia cố cửa ra vào, hạn chế trưng bày tài sản giá trị trong khung giờ vắng khách. Cùng với đó, các chủ tiệm cần theo dõi chặt chẽ các biểu hiện nghi vấn của khách ra vào.

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần thông báo cho lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, PLO đưa tin, ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân tại một khu công nghiệp tại Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên) khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại Bắc Ninh và Hưng Yên.

Đào Nguyên Bách và Triệu Văn Nam bị bắt sau 40 giờ cướp tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23-1, Nam và Bách đi xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh, đeo khẩu trang che kín mặt rồi xông vào tiệm vàng Hồng Ngát có địa chỉ tại tổ dân phố 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, huy động nhiều lực lượng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, tổ chức truy xét xuyên đêm.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản bị cướp gồm 23 lắc tay, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn bằng vàng, cùng xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng liên quan.

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn nhựa, được khai dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp khác.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook rồi bàn bạc thực hiện vụ cướp. Sau khi gây án, các đối tượng chia nhau tài sản và cất giấu tại các phòng trọ ở Hưng Yên và Bắc Ninh. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình đang làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.