Bắt giữ người đàn ông lục ví khách ngoại quốc say rượu ngủ bên đường 12/03/2026 16:16

(PLO)- Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản nhắm vào người đàn ông Trung Quốc, bắt giữ ÔKN khi người này vừa lấy tiền của nạn nhân đang say ngủ.

Ngày 12-3, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản chỉ trong vòng một giờ kể từ khi tiếp nhận tố giác của người đàn ông ngoại quốc.

Công an phường Hòa Hưng trả lại tài sản cho ông HL. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 10-3-2026, ông HL (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) hốt hoảng đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Ông HL cho biết khoảng 23 giờ đêm 8-3, sau khi đi uống bia cùng bạn bè, ông đón taxi về khách sạn Hải Lý 2. Do tài xế đi nhầm đường, ông HL đã xuống xe tại khu vực số 393 Sư Vạn Hạnh để đi bộ về. Tuy nhiên, do quá say và không còn tỉnh táo, ông HL đã nằm ngủ thiếp đi ngay trên bậc cửa của địa chỉ này.

Lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ và nạn nhân mất khả năng tự vệ, vào khoảng 3 giờ 30 sáng 9-3, một người đi bộ ngang qua phát hiện sự việc nên đã thực hiện hành vi lén lút lục lọi. Người này lấy đi một bao lì xì bên trong chứa khoảng 20 triệu đồng và 300 USD, cùng một ví hiệu Montblanc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông HL viết thư cảm ơn gửi tới Công an phường Hòa Hưng. Ảnh: CA

Xác định vụ việc có yếu tố nước ngoài và xảy ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử, Ban chỉ huy Công an phường Hòa Hưng đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng nhận diện người nghi vấn là ÔKN (41 tuổi, ngụ tại phường Hòa Hưng). Chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của ông HL, Công an đã xác định vị trí và mời ÔKN về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ sắc bén, ÔKN đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Chiến công này không chỉ thể hiện sự tinh nhuệ của Công an phường Hòa Hưng mà còn góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là du khách nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân và hạn chế di chuyển một mình khi đã sử dụng rượu bia vào đêm khuya để tránh tạo sơ hở cho tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.