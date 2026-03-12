Thái Lan triệu tập đại sứ Iran vụ tàu bị tấn công ở Eo biển Hormuz 12/03/2026 15:37

(PLO)- Thái Lan đã triệu tập đại sứ Iran tại Bangkok sau khi một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz, khiến 3 thủy thủ nước này mất tích.

Ngày 12-3, ông Panidol Pachimsawat, quyền tổng vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, thông báo về diễn biến mới nhất liên quan vụ tàu chở hàng treo cờ Thái Lan tên "Mayuree Naree” bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Ông Panidol cho biết sáng 12-3, Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Iran tại Thái Lan đến làm việc để làm rõ các tình tiết liên quan, theo tờ Nation Thailand.

Theo ông Panidol nói rằng Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan đã ngay lập tức và liên tục phối hợp với Bộ Ngoại giao Oman cùng các cơ quan liên quan để hỗ trợ các thủy thủ Thái Lan sau khi tàu hàng bị tấn công.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng “Mayuree Naree” treo cờ Thái Lan gần eo biển Hormuz sau một vụ tấn công ngày 11-3. Ảnh: ROYAL THAI NAVY/AFP

Hải quân Hoàng gia Oman đã giải cứu được 20 thủy thủ và đưa họ vào bờ tại Khasab (Oman). Kiểm tra ban đầu cho thấy không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng họ vẫn cần được hỗ trợ tâm lý.

Đại diện địa phương của công ty chủ tàu đã đưa các thủy thủ đến khách sạn và sắp xếp tư vấn với bác sĩ tâm lý.

Đối với 3 thuỷ thủ vẫn chưa rõ tung tích, Hải quân Hoàng gia Oman đang tăng cường hoạt động tìm kiếm, dù công tác này gặp khó khăn do con tàu có kích thước lớn, cao tới 7 tầng và bên trong tối.

Ông Panidol cho biết con tàu hiện vẫn ở nguyên vị trí xảy ra sự cố và chưa cập cảng Oman.

Về loại chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công, hiện chưa thể xác nhận. Tuy nhiên, hư hại được phát hiện gần phần đuôi tàu, sát phòng máy, nơi 3 thủy thủ mất tích đang làm việc. Việc kiểm tra chi tiết vẫn cần được tiến hành.

Theo ông Panidol, xung đột hiện nay gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và an toàn của dân thường trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến người dân ở nhiều nơi khác, trong đó có công dân Thái Lan, như vụ việc liên quan đến các thủy thủ vừa qua.

Ông Panidol nhận định tình hình Trung Đông vẫn nghiêm trọng và khó lường, trong khi một số bên liên quan chưa cho thấy ý định rõ ràng nhằm chấm dứt xung đột.

Các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 13-3 theo đề xuất của Thái Lan để thảo luận tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với ASEAN và trao đổi về cách thức ứng phó, chuẩn bị trong dài hạn.

Theo ông Panidol, cuộc họp cũng là cơ hội để tái khẳng định sự đoàn kết của ASEAN và vai trò trung tâm của khối trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng tới khu vực.