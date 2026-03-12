CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un và con gái tập bắn súng lục 12/03/2026 12:36

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã thị sát và tập bắn súng lục tại một nhà máy sản xuất đạn dược lớn ở nước này.

Ngày 11-3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đã thị sát một nhà máy sản xuất đạn dược lớn ở nước này. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, nhà máy này là nơi sản xuất loại súng lục mới theo thiết kế đã được Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên phê duyệt vào tháng 2-2025.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae thị sát nhà máy sản xuất vũ khí hôm 11-3. Ảnh: KCNA

Trong chuyến thăm, ông Kim khẳng định nhà máy đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội, lực lượng an ninh và dân quân vì đảm nhận hoàn toàn việc sản xuất súng lục và các loại vũ khí hạng nhẹ khác. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng và phát triển năng lực sản xuất của nhà máy một cách lâu dài, đặt ra tiêu chuẩn cao trong hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Trong chuyến thăm, ông Kim và con gái cũng tập bắn loại súng lục mới sản xuất, tại trường bắn của nhà máy.

Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng với loại súng này, cho rằng nó vượt trội về hiệu suất cấu tạo, tỉ lệ bắn trúng, hỏa lực tập trung và tính hữu dụng trong chiến đấu.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tập bắn súng lục tại nhà máy sản xuất vũ khí hôm 11-3. Ảnh: KCNA