Em gái ông Kim Jong-un nhận nhiệm vụ quan trọng trong đảng Lao động Triều Tiên 24/02/2026 06:24

(PLO)- Bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chính thức được thăng chức làm trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa mới.

Ngày 23-2, hãng thông tấn KCNA đưa tin bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã được bổ nhiệm làm trưởng ban trong đảng Lao động Triều Tiên.

Cụ thể, KCNA đã đăng tải thông cáo báo chí về Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa IX. Trong đó, bà Kim Yo-jong được xướng tên là 1 trong 17 trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương khóa mới.

Bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Trước đợt thăng chức này, bà giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên truyền & Cổ động của đảng.

Hội nghị toàn thể nói trên diễn ra vào ngày 23-2, nằm trong khuôn khổ kỳ đại hội đảng khai mạc từ ngày 19-2.

Trọng tâm của kỳ đại hội lần này là nhằm đánh giá các kết quả chính sách của kỳ đại hội năm 2021, đồng thời đề ra những mục tiêu mới cho 5 năm tiếp theo.