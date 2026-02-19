Biết gì về ái nữ ông Kim Jong-un - người khả năng sẽ kế nhiệm lãnh đạo Triều Tiên? 19/02/2026 15:00

(PLO)- Tình báo Hàn Quốc cho rằng Kim Ju-ae - con gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đang ở “giai đoạn được chỉ định là người kế nhiệm”.

Trong vài tuần gần đây, con gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục xuất hiện trên các tiêu đề báo chí và các sự kiện công khai, làm dấy lên suy đoán rằng cô bé đang được chuẩn bị để trở thành người kế nhiệm ông Kim, theo trang Business Insider.

Ngày 12-2, trong một cuộc họp kín với Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, các nghị sĩ được thông báo rằng con gái ông Kim đang ở “giai đoạn được chỉ định là người kế nhiệm”, theo nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seong Kweun.

“Trước đây, (Cơ quan Tình báo Quốc gia) mô tả Kim Ju-ae đang trong quá trình ‘đào tạo kế nhiệm’. Điều đáng chú ý hôm nay là họ sử dụng cụm từ ‘giai đoạn được chỉ định là người kế nhiệm’, một thay đổi mang ý nghĩa khá quan trọng” - ông Lee nói.

Con gái ông Kim, được cho là khoảng 13 tuổi, đã có một số lần xuất hiện nổi bật trong những năm gần đây - điều hiếm thấy đối với gia đình vốn nổi tiếng kín tiếng này.

Màn xuất hiện công khai bất ngờ đó làm dấy lên câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có đang phát đi tín hiệu về người kế vị tiếp theo của gia tộc Kim hay không.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đứng tại quầy lễ tân khách sạn khi tham dự lễ khánh thành các khách sạn tại khu nghỉ dưỡng du lịch ở TP Samjiyon, ngày 20-12-2025. Ảnh: KCNA

Những gì được biết về con gái ông Kim

Tên thật của cô bé chưa từng được giới chức hay truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố.

Người đầu tiên xác nhận sự tồn tại của con gái ông Kim là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Dennis Rodman, người đã xây dựng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng năm 2013.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian năm 2013, ông Rodman tiết lộ rằng ông Kim và vợ là phu nhân Ri Sol-ju đã có con.

“Tôi đã bế con của họ, Ju-ae, và cũng trò chuyện với bà Ri. Ông ấy là một người cha tốt và có một gia đình tuyệt vời” - ông Rodman cho biết.

Có thông tin rằng chính quyền địa phương tại các thành phố Jeongju và Yongsong ở Triều Tiên đã yêu cầu những phụ nữ mang tên Ju-ae đổi tên trên giấy khai sinh - thêm một dấu hiệu có thể củng cố nhận định về danh tính của cô bé.

Theo tờ The Chosunilbo, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho rằng Ju-ae sinh vào khoảng tháng 1-2013, tức hiện 13 tuổi.

Cơ quan này nhận định Ju-ae là người con thứ hai.

Ông Kim và phu nhân Ri có thể đã có con đầu lòng vào mùa hè năm 2010 và người con thứ ba vào khoảng đầu năm 2017. Giới tính của hai người con này vẫn chưa được xác nhận.

Các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết họ nhận được thông tin cho rằng người con đầu có thể là con trai, đài CNN đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae đứng trong bức ảnh không đề ngày tháng do chính phủ Triều Tiên công bố. Ảnh: KCNA

Giới chức và truyền thông Triều Tiên nói gì về Kim Ju-ae?

Khi hãng thông tấn KCNA công bố hình ảnh Ju-ae tại một địa điểm thử tên lửa, cơ quan này đưa tin ông Kim có mặt “cùng con gái yêu quý và phu nhân”.

Trong buổi tiệc kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 8-2, báo Rodong Sinmun đưa tin ông Kim đến khu nhà nghỉ cùng “người con gái đáng kính” - danh xưng mà bài báo cũng dùng để gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Andrew Kim, người từng tham gia các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên, ông Kim Jong-un có thể đã có một chia sẻ hiếm hoi về đời tư với Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo vào tháng 4-2018.

“Tôi là một người cha và một người chồng. Tôi có con. Và tôi không muốn các con mình phải mang vũ khí hạt nhân trên vai suốt cuộc đời” - cựu sĩ quan CIA nhớ lại lời ông Kim nói với ông Pompeo.

Kim Ju-ae lần đầu xuất hiện trước công chúng qua các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố vào tháng 11-2022.

Những bức ảnh cho thấy hai cha con tham quan một địa điểm thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vài tháng sau, cô bé xuất hiện nổi bật tại các sự kiện chính thức, trong đó có tiệc kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Việc công khai con gái ông Kim là một bước đi đáng chú ý, bởi đời tư của ông vốn được xem là bí mật quốc gia.

Một bức ảnh được xác thực của ông Kim Jong-un chỉ được công bố khi ông khoảng 26 tuổi vào năm 2010, một năm trước khi cha ông là ông Kim Jong-il qua đời.

Liệu Kim Ju-ae có thể kế nhiệm cha?

Các chuyên gia suy đoán liệu việc ông Kim nhiều lần đưa con gái ra trước công chúng có phải là tín hiệu về người kế nhiệm hay không.

Ông Cheong Seong Chang, chuyên gia phân tích cao cấp tại Viện Sejong (Hàn Quốc), từng nói với CNN rằng việc cô bé xuất hiện tại bãi thử tên lửa cùng cách truyền thông nhà nước gọi là “con gái yêu quý” có thể là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Kim đã chọn người kế vị.

“Xét những điều này, không còn nghi ngờ gì nữa rằng Kim Ju-ae đã được chỉ định làm người kế nhiệm ông Kim Jong-un, và cần theo dõi tác động của điều này đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Triều Tiên trong trung và dài hạn, cũng như cách người dân Triều Tiên đón nhận sự kế vị của thế hệ thứ tư” - ông Cheong nhận định.

Tuy nhiên, bà Duyon Kim, chuyên gia phân tích cao cấp tại Center for a New American Security (Mỹ), cho rằng còn quá sớm để kết luận.

Ngoài con gái Kim Ju-ae, có suy đoán rằng em gái của ông Kim là bà Kim Yo-jong có thể là ứng viên tiềm năng.

Bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Hiện bà Kim Yo-jong là người phụ nữ duy nhất trong Ủy ban Quốc vụ, cơ quan hoạch định chính sách của Triều Tiên.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc từng nhận định vào năm 2020 rằng bà có thể là “người quyền lực thứ hai trên thực tế” của đất nước, CNN dẫn lời nghị sĩ Hàn Quốc Kim Byung-kee, người tham dự một cuộc họp báo cáo của cơ quan này.