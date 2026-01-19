Quân đội Hàn Quốc triển khai 'quái vật' Hyunmoo-5 răn đe Triều Tiên 19/01/2026 07:59

(PLO)- Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 của Hàn Quốc được mệnh danh là loại vũ khí "quái vật" do có kích thước khổng lồ - nặng khoảng 36 tấn, trong đó đầu đạn có thể lên tới 8 tấn.

Ngày 18-1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo công suất cao Hyunmoo-5 – loại vũ khí được mệnh danh là “quái vật” do kích thước khổng lồ của nó – tới các đơn vị tiền tuyến.

Tên lửa đất đối đất Hyunmoo-5 được thiết kế để tấn công các hầm ngầm và là yếu tố then chốt trong kế hoạch răn đe của Seoul. Yonhap lưu ý rằng trong trường hợp cần thiết, loại vũ khí này được cho là có thể được sử dụng đáp trả nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back hồi tháng 10-2025 cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Hyunmoo-5 để giúp Hàn Quốc – một quốc gia không thể sở hữu vũ khí hạt nhân – đạt được thế “cân bằng” về sức mạnh với Triều Tiên vốn đã phát triển vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 trên xe phóng tự hành được trưng bày hồi tháng 10-2025. Ảnh: YONHAP

Theo các nguồn tin của Yonhap, quá trình triển khai tên lửa Hyunmoo-5 đã bắt đầu từ cuối năm 2025 và dự kiến hoàn tất trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hết nhiệm kỳ.

Loại tên lửa này lần đầu được công bố rộng rãi trong dịp kỷ niệm ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (ngày 1-10) năm 2024. Tuy nhiên, hầu hết các thông số kỹ thuật của nó vẫn được giữ bí mật do tính nhạy cảm chiến lược. Tên gọi Hyunmoo-5 lần đầu tiên được ông Ahn xác nhận trong một bài phỏng vấn với hãng Yonhap hồi tháng 10-2025.

Hyunmoo, tiếng Hàn nghĩa là “Người bảo vệ bầu trời phương Bắc”, là tên gọi chung cho dòng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do Cơ quan Phát triển quốc phòng (ADD) trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát triển từ những năm cuối Chiến tranh Lạnh tới nay.

Theo tờ The Guardian, Hyunmoo-5 được ví như một con “quái vật” có trọng lượng khoảng 36 tấn, trong đó phần đầu đạn có thể nặng tới 8 tấn và đủ sức tấn công, phá huỷ các boong-ke sâu dưới lòng đất.

Tên lửa dài khoảng 16 m, có thể được phóng từ các bệ phóng cố định trên mặt đất hoặc từ các xe phóng tự hành nội địa. Tầm bắn dao động từ 600 km đến hơn 5.000 km tùy theo trọng lượng đầu đạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cảnh báo không nên đánh đồng khả năng của Hyunmoo-5 với vũ khí hạt nhân vì ngay cả những đầu đạn thông thường mạnh nhất cũng không thể sánh được với sức tàn phá của vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo tờ The Korea Herald.

Đồng thời, dù có sức công phá lớn, Hyunmoo-5 bị cho là chưa thể phá huỷ hoàn toàn các boong-ke nếu mục tiêu đó có độ sâu lên tới 80-100 m.

Động lực chính để Hàn Quốc phát triển tên lửa Hyunmoo-5 được cho là liên quan hai vụ việc năm 2010 – tàu chiến Cheonan bị đánh chìm và đảo Yeonpyeong bị pháo kích – khiến tổng cộng 50 người thiệt mạng. Seoul cáo buộc Triều Tiên đứng sau các vụ việc này, song Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ.

Quân đội Hàn Quốc xác định Hyunmoo-5 là thành tố quan trọng trong học thuyết răn đe chiến lược đối với Triều Tiên. Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói rằng loại vũ khí này không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất mà còn mang ý nghĩa răn đe, thể hiện khả năng đáp trả mạnh mẽ nếu xảy ra xung đột.

Sau Hyunmoo-5, Seoul cũng đang phát triển các hệ thống tên lửa công suất cao thế hệ tiếp theo, thường được biết đến với tên gọi không chính thức là Hyunmoo-6 và Hyunmoo-7, với kỳ vọng có tầm bắn xa hơn hoặc năng lực xuyên phá mạnh mẽ hơn.