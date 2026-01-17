Hàn Quốc điều tra nghi phạm liên quan vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên 17/01/2026 06:57

(PLO)- Giới chức Hàn Quốc cho biết đang điều tra một "dân thường" liên quan vụ máy bay không ngưới lái được cho là từ phía Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên, trong bối cảnh vấn đề này trở thành chủ đề nóng trong quan hệ hai nước thời gian gần đây.

Ngày 16-1, giới chức Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra một "dân thường" liên quan vụ máy bay không ngưới lái (UAV) được cho là từ phía Hàn Quốc xâm phạm không phận Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát không tiết lộ danh tính của nghi phạm và các chi tiết khác của cuộc điều tra.

"Chúng tôi đã triệu tập một nghi phạm dân sự liên quan vụ án và đang tiến hành điều tra" – thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Người dân xem bản tin truyền hình về việc Triều Tiên cáo buộc UAV của Hàn Quốc xâm phạm không phận. Bản tin được phát sóng tại ga Seoul ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 11-1. Ảnh: YONHAP

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin một UAV của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận nước này.

KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1. Phía Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chiếc UAV được tìm thấy không phải do quân đội Hàn Quốc vận hành.

Hôm 10-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh điều tra ngay lập tức các cáo buộc của phía Triều Tiên. Ông Lee cảnh báo rằng trong trường hợp UAV này do một nhóm một cá nhân hoặc một nhóm người dân vận hành, nó sẽ cấu thành "tội ác nghiêm trọng" đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và an ninh quốc gia.

Phía Triều Tiên sau đó nhiều lần nhấn mạnh vụ việc này là một vấn đề nghiêm trọng.

"May mắn thay, quân đội Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức rằng đó không phải là hành động của họ và họ không có ý định khiêu khích hay gây khó chịu cho chúng tôi. Nhưng cần phải có một lời giải thích [chi tiết] về trường hợp chiếc UAV đã vượt qua biên giới phía nam của chúng tôi” – KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 11-1.