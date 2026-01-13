Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án tử hình vì thiết quân luật 13/01/2026 20:36

(PLO)- Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cáo buộc ông lãnh đạo cuộc nổi dậy thông qua việc ban bố thiết quân luật.

Ngày 13-1, nhóm công tố viên do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật hồi cuối năm 2024, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án này trong phiên tòa cuối cùng xét xử ông Yoon tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào chiều 13-1, đánh dấu một thời điểm then chốt của một trong những vụ án quan trọng nhất trong lịch sử hiến pháp hiện đại của Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Seoul Central District Court

Trong bản đề nghị tuyên án, các công tố viên đặc biệt lập luận rằng ông Yoon phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát để đàn áp quốc hội.

Các công tố viên cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo luật định.

Ông Yoon bị truy tố với tội danh cầm đầu cuộc nổi dậy liên quan việc ban bố thiết quân luật. Các công tố viên cáo buộc rằng ông Yoon đã ra lệnh thực hiện biện pháp này bất chấp thực tế không có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia hay một cuộc khủng hoảng tương đương, cho rằng hành động này là vi hiến và bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, ông Yoon đã huy động quân đội và cảnh sát để phong tỏa lối vào quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu bãi bỏ thiết quân luật. Ông Yoon cũng bị cáo buộc chỉ đạo việc bắt giữ và giam giữ các nhân vật chính trị quan trọng, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, ông Lee Jae Myung - khi đó là lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc và giờ là đương kim tổng thống Hàn Quốc, cựu lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân Han Dong-hoon và các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Theo Luật Hình sự Hàn Quốc, có ba hình phạt có thể áp dụng đối với tội cầm đầu cuộc nổi dậy, bao gồm tử hình, tù chung thân hoặc tù chung thân không lao động. Đối với tội này, không được phép áp dụng mức án có thời hạn hoặc án treo.