TP.HCM: 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới 16/03/2026 07:32

(PLO)- Tính đến 22 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri TP.HCM đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 99%. Trong đó, có 38 xã, phường ghi nhận tỉ lệ cử tri đi bầu đạt tuyệt đối 100%.

Ủy ban bầu cử TP.HCM thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong ngày 15-3-2026 (tính đến 22 giờ 00) như sau:

Tính đến 22 giờ 00: Tổng số cử tri trên địa bàn Thành phố là 9.516.127 người. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 9.421.168 người. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99%.

Thành phố hiện có 168/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó, 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Các Tổ bầu cử đã thực hiện đóng hòm phiếu và tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị bắt đầu thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu hỏng, lập biên bản theo quy định. Tổ trưởng các Tổ bầu cử đã mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để tiến hành kiểm phiếu.

Trong ngày, Nhân dân Thành phố phấn khởi thực hiện quyền bầu cử. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đến cuối ngày, cử tri Thành phố đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

Trên toàn địa bàn Thành phố, thời tiết thuận lợi cho cử tri đi bầu, an ninh trật tự ổn định. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Hệ thống thông tin liên lạc như Metronet, điện thoại, fax, internet… phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không có sự cố gián đoạn.

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức bầu cử và kiểm phiếu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP.HCM ngày 15-3-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, an toàn và đúng quy định pháp luật.