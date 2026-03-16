Giá dầu tiếp tục tăng giữa nỗi lo chiến sự Trung Đông kéo dài nhiều tuần nữa 16/03/2026 08:26

(PLO)- Giá dầu tiếp đà tăng khi chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran đã sang tuần thứ ba và khả năng còn kéo dài nhiều tuần nữa.

Tại Mỹ, giá dầu đã tăng mạnh tối 15-3 (giờ địa phương) sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ cuộc chiến với Iran có thể kéo dài thêm vài tuần, theo đài CNN.

Dầu thô Brent, thước đo tiêu chuẩn toàn cầu, tăng 2,9% lên khoảng 106,12 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 2,6% lên mức 101,53 USD/thùng.

Các thị trường châu Á giao dịch trong tâm lý thận trọng vào ngày 16-3 khi căng thẳng tại Vùng Vịnh tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao, làm phức tạp vấn đề lạm phát và có thể khiến phần lớn ngân hàng trung ương tạm dừng điều chỉnh chính sách trong các cuộc họp tuần này, theo hãng tin Reuters.

Một trạm xăng ở Mỹ. Ảnh minh họa: THE NEW YORK TIMES

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,1%, trong khi cổ phiếu Hàn Quốc tăng 0,9% sau khi cả hai thị trường đều giảm điểm trong tuần trước. Chỉ số MSCI Asia-Pacific ex-Japan Index tăng nhẹ 0,1%.

Hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ tăng 0,4%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 gần như đi ngang, còn chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,4%.

Theo hãng tin Bloomberg, trên thị trường tiền tệ, đồng euro tăng 0,3% lên mức 1,1454 USD, trong khi đồng yen Nhật cũng tăng 0,3%, lên mức 159,33 yen đổi 1 USD. Đồng nhân dân tệ (Trung Quốc) giao dịch ở thị trường nước ngoài tăng 0,1% lên 6,8990 NDT đổi 1 USD.