Nổ bồn chứa hoá chất trong nhà máy sản xuất bột giấy tại Mỹ, nhiều thương vong và mất tích 27/05/2026 07:58

(PLO)- Ít nhất một người thiệt mạng, 8 người bị thương, nhiều người còn mất tích trong vụ nổ bồn hoá chất tại một nhà máy sản xuất ở tây nam bang Washington (Mỹ).

Sáng sớm 26-5 xảy ra vụ nổ nghiêm trọng tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở Longview thuộc bang Washington (Mỹ), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và còn nhiều người mất tích, theo đài NBC News.

Tại cuộc họp báo sau sự việc, cơ quan thực thi pháp luật địa phương, sở cứu hỏa và các lãnh đạo công ty cho biết một bồn chứa dung dịch trắng, một loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy, đã bị vỡ gây ra vụ nổ nghiêm trọng. Theo ông Scott Goldstein, Trưởng phòng Cứu hỏa hạt Cowlitz, dung dịch trắng này chứa natri hydroxit, natri sunfua và dinatri cacbonat.

Các quan chức xác nhận tình hình rất nghiêm trọng và dựa trên thông tin sơ bộ thì vụ vỡ bồn hoá chất đã gây ra "nhiều thương tích nghiêm trọng".

Các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực ở Longview và Vancouver để điều trị.

Trung tâm Y tế PeaceHealth St. John cho biết họ đã tiếp nhận 9 nạn nhân sau vụ nổ, trong đó có một người tử vong và sáu người khác trong tình trạng ổn định.

“Hiện vẫn còn một số người mất tích trong khi các đội cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu hộ. Một lính cứu hỏa cũng bị thương trong quá trình ứng phó, anh ấy đã được điều trị và xuất viện tại bệnh viện Longview của chúng tôi” – ông Mike Gorsuch, trưởng tiểu đoàn thuộc Sở Cứu hỏa Longview, cho biết tại một cuộc họp báo.

Các quan chức cho biết hiện không có mối đe dọa tức thời nào đối với cộng đồng xung quanh nhưng kêu gọi người dân tránh xa nhà máy.

Thống đốc bang Washington – ông Bob Ferguron chia buồn về những thương vong và cho biết lực lượng cứu hộ từ Sở Sinh thái bang đã được điều động đến hiện trường.

“Tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin có người thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các công nhân và gia đình của họ, cũng như các lực lượng cứu hộ” - ông Ferguson bày tỏ.

Eli Bernal cho biết cha anh, Gilbert Bernal, 52 tuổi, đã thiệt mạng tại nhà máy nơi cả hai cha con cùng làm việc.

Maria Bernal và chồng bà, Gilbert Bernal. Ảnh gia đình cung cấp/NBC News

Mục sư của gia đình, Jim John, cho biết Eli đang làm việc tại cổng an ninh của cơ sở Longview khi vụ sập xảy ra.

“Anh ấy đã hộ tống tất cả các xe cứu thương vào qua cổng vì biết cha mình đang ở trong đó đó” – mục sư John cho biết.

Trang web công ty cho biết Nippon Dynawave Packaging là công ty con của Nippon Paper Group và nhà máy Longview đã sản xuất bao bì giấy carton đựng chất lỏng từ năm 1953. Tấm bìa này được dùng để làm hộp sữa và hộp đựng thực phẩm, cùng nhiều thứ khác. Công ty cũng cung cấp "bột giấy chất lượng cao" được sử dụng trong sản xuất tấm lót cho thú cưng, giấy vệ sinh và khăn giấy, giấy in, giấy gói quà và nhiều sản phẩm khác.