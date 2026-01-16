Rò rỉ hoá chất nguy hiểm gần khu chợ ở Thái Lan, gần 50 người nhập viện cấp cứu 16/01/2026 06:34

(PLO)- Lực lượng y tế đã huy động hơn 10 xe cấp cứu, đưa nhập viện khẩn cấp gần 50 người với các triệu chứng ngộ độc do hít phải ethyl acetate bị rò rỉ xuống kênh thoát nước ở huyện Phra Samut Chedi (tỉnh Samut Prakan, Thái Lan).

Ngày 15-1 xảy ra một vụ rò rỉ hoá chất nguy hiểm xuống kênh thoát nước ở huyện Phra Samut Chedi (tỉnh Samut Prakan, Thái Lan), khiến gần 50 người phải nhập viện cấp cứu, theo tờ Khaosod.

Sáng sớm 15-1, người dân ở khu dân cư phía sau một khu chợ ở phường Pak Khlong Bang Pla Kod bắt đầu cảm thấy mùi hôi nồng nặc từ phía kênh thoát nước bay vào nhà. Nhiều người bị kích ứng da, cổ họng và mắt, dẫn tới tình trạng chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa.

Trong suốt buổi sáng cùng ngày, các nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện ở Phra Samut Chedi đã lập các điểm sơ cứu tại chỗ và huy động tổng cộng hơn 10 xe cấp cứu để đưa người dân có dấu hiệu ngộ độc hoá chất đến bệnh viện.

Các nhân viên y tế lập lều sơ cứu tại chỗ và điều phối đưa đi cấp cứu các trường hợp ngộ độc hoá chất do vụ rò rỉ ethyl acetate ở phường Pak Khlong Bang Pla Kod (huyện Phra Samut Chedi, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan) hôm 15-1. Ảnh: MATICHON

Tổng cộng, gần 50 người, nhiều nạn nhân là người già, trẻ em và những người đau ốm vốn đã không thể đi lại, theo Khaosod. Một trường học đã tạm ngừng tất cả các lớp và liên hệ phụ huynh đón các học sinh về nhà, theo kênh FM91.

Tình trạng ngộ độc hàng loạt trên là do rò rỉ ethyl acetate xuống kênh thoát nước. Đây là một loại dung môi hữu cơ không màu, có mùi ngọt, dễ cháy, thường được dùng trong chất kết dính, nước tẩy sơn móng tay và mực in.

Lãnh đạo cơ quan y tế huyện Phra Samut Chedi - bà Skulwalai Cheewbangyang cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy ethyl acetate được vận chuyển bằng thuyền đến nhà kho trong khu vực đã rò rỉ sau khi công nhân sai sót trong quá trình dẫn hoá chất vào lưu trữ.

Công ty quản lý nhà kho cho biết vụ rò rỉ bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng 15-1 (giờ địa phương) và đã được khống chế trong vòng 30 phút. Bà Skulwalai xác nhận rằng hoá chất đã không còn bị rò rỉ nữa.

Công ty trên đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương sử dụng chất tạo bọt để trung hòa các hóa chất còn lại và bắt đầu bơm nước bị ô nhiễm ra khỏi kênh.

Người đứng đầu chính quyền huyện Phra Samut Chedi và các quan chức công nghiệp tỉnh Samut Prakan đã trực tiếp khảo sát tình hình tại hiện trường.

Giới chức địa phương thông báo sẽ tiến hành theo dõi chất lượng nước trong khu vực và cho biết người dân bị ảnh hưởng có thể được hỗ trợ hoặc bồi thường.

