Chiến sự Trung Đông ngày 19: Iran tung đòn thứ 60, Israel đánh mạnh Hezbollah; Ông Trump 'sốc và không cần' sự hỗ trợ của NATO nữa 18/03/2026 07:01

(PLO)- Iran tung đòn thứ 60, Israel đánh mạnh Hezbollah; Ông Trump nói ông sốc vì thái độ của NATO, tuyên bố không cần khối này giúp nữa; Ukraine điều 201 chuyên gia chống UAV Shahed tới Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran tung đòn thứ 60, Israel đánh mạnh Hezbollah

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo mở thêm các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan Mỹ trong khu vực.

Tối 17-3, IRGC cho biết đã triển khai “Làn sóng 60” của chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”. Theo tuyên bố của lực lượng này, đợt tấn công kết hợp đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như các mục tiêu tại Israel, theo hãng tin Al Mayadeen.

Chỉ vài giờ trước đó, IRGC cũng công bố “Làn sóng 59”, cho biết đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Tel Aviv, Bet Shemesh (Israel), cùng các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết một “vật thể bay của đối phương” đã rơi xuống khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Tuy nhiên, nhà máy này không ghi nhận thiệt hại về người, tài sản hay kỹ thuật.

. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện một loạt tên lửa đạn đạo mới được phóng từ Iran về phía Israel. Còi báo động đã vang lên tại Jerusalem và nhiều khu vực lân cận, tờ The Times of Israel đưa tin.

Theo cơ quan cấp cứu Israel, chưa ghi nhận thương vong sau loạt tấn công ngày qua vào Israel. Tuy nhiên, đài truyền hình công cộng Israel Kan đăng tải hình ảnh cho thấy một tên lửa Iran mang đầu đạn chùm phát nổ trên bầu trời miền trung Israel.

Tên lửa Iran mang đầu đạn chùm phát nổ trên bầu trời miền trung Israel ngày 17-3. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Lực lượng y tế đã kiểm tra các khu vực được cho là nơi tên lửa rơi xuống.

Bên cạnh đó, Israel cho biết tiếp tục không kích các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, bao gồm các kho vũ khí, bệ phóng, địa điểm phóng tên lửa và các cơ sở của tổ chức này.

Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào bất kỳ cá nhân nào mà họ cho là gây đe dọa đối với Israel, trong đó có tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei.

. Căng thẳng cũng lan rộng sang khu vực Vùng Vịnh. Văn phòng truyền thông Dubai (UAE) cho biết các tiếng nổ nghe thấy ở một số khu vực là do hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa.

Bộ Quốc phòng UAE nói lực lượng này đã phản ứng trước các mối đe dọa tên lửa và UAV từ Iran, theo hãng tin Al Jazeera.

. Tại Bahrain, còi báo động vang rền ở nhiều nơi. Theo đó, Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

. Ngoài ra, nhóm vũ trang Iraq Saraya Awliya al-Dam tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực trong vòng 15 ngày qua. Nhóm này cho biết đã thực hiện 50 cuộc tấn công bằng rocket và UAV vào các căn cứ Mỹ tại khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, cùng 21 vụ tấn công vào căn cứ Victoria của Mỹ ở Baghdad.

Theo tuyên bố của nhóm này, tại Syria họ đã tiến hành 11 vụ tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào lực lượng Mỹ. Ngoài ra, còn có 28 cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các mục tiêu của Washington tại Saudi Arabia, Kuwait và Jordan.

Ông Trump nói NATO mắc “sai lầm”

Ngày 17-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phần lớn các đồng minh trong NATO đã thông báo với Mỹ rằng họ không muốn tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, động thái mà ông mô tả là một “sai lầm”, hãng Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tôi nghĩ NATO đang mắc một sai lầm. Mọi người đều đồng ý với chúng tôi, nhưng họ không muốn giúp đỡ. Chúng tôi sẽ phải ghi nhớ điều đó, vì chúng tôi thấy nó khá gây sốc” - ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu có trả đũa các đồng minh NATO vì không tham gia hay không, ông Trump nói hiện tại ông chưa nghĩ đến.

Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông không bất ngờ trước phản ứng này, vì từ lâu ông cho rằng NATO là “con đường một chiều”.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã chi hàng trăm tỉ USD mỗi năm để bảo vệ các nước NATO, nhưng họ “không làm gì cho chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi cần”.

“Chúng tôi không còn cần, cũng không mong muốn sự hỗ trợ của các nước NATO nữa. Thực ra chúng tôi chưa bao giờ cần! Tương tự như vậy đối với Nhật, Úc hay Hàn Quốc. Trên thực tế, với tư cách là Tổng thống Mỹ, quốc gia quyền lực nhất thế giới, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai” - ông Trump viết.

Ukraine điều 201 chuyên gia chống UAV Shahed tới Trung Đông

Ngày 17-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã điều động 201 chuyên gia có kinh nghiệm đối phó UAV Shahed (do Iran sản xuất) tới Trung Đông , tờ Kyiv Independent đưa tin.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Hiện có 201 người Ukraine đang ở Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh, và thêm 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Đây là các chuyên gia quân sự, những người biết cách hỗ trợ và phòng thủ trước các loại UAV như vậy” - ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các nhóm chuyên gia Ukraine đã có mặt tại UAE, Qatar và Saudi Arabia, và lực lượng bổ sung đang trên đường tới Kuwait.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết việc triển khai này được thực hiện theo đề nghị của các đối tác của Kiev, trong đó có Washington, và là một phần của thỏa thuận hợp tác về UAV mà Ukraine đề xuất với Mỹ.

Tuy nhiên, trước đó vào ngày 13-3, Tổng thống Trump dường như bác bỏ nhu cầu nhận hỗ trợ từ Ukraine, cho rằng Mỹ đã sở hữu công nghệ UAV vượt trội.

“Chúng tôi không cần đến sự hỗ trợ của ông Zelensky. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ từ Ukraine. Chúng tôi hiểu về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế chúng tôi có những chiếc UAV tốt nhất thế giới” - ông Trump nói.