Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao thiệt mạng 18/03/2026 05:30

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

Ngày 17-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Larijani đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đài RT đưa tin.

Văn phòng của ông Larijani cho biết ông thiệt mạng cùng con trai là Mortaza và phó phụ trách an ninh của ông, ông Alireza Bayat. Thông tin này sau đó cũng được xác nhận trên tài khoản X chính thức của ông.

Ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: WANA

Cơ quan truyền thông của IRGC là hãng Sepah News mô tả ông Larijani là “một trong những chính trị gia nổi tiếng và có năng lực nhất của Iran”.

Từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Larijani cũng là cố vấn cấp cao của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong làn sóng không kích đầu tiên của Mỹ và Israel ngày 28-2.

Truyền thông phương Tây mô tả ông Larijani là chính trị gia quyền lực thứ hai sau ông Ali Khamenei và là lãnh đạo trên thực tế của đất nước trong quá trình lựa chọn người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao.

Trước đó cùng ngày 18-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố ông Larijani đã bị hạ sát, cùng với Chuẩn tướng Gholamreza Soleimani - chỉ huy lực lượng dân quân Basij của Iran.

Phía Iran sau đó cũng xác nhận cái chết của ông Gholamreza Soleimani.