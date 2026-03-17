Chiến sự Trung Đông: Iran cập nhật tình hình tân Lãnh tụ Tối cao; Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công mạnh 17/03/2026 14:53

(PLO)- Iran cập nhật tình hình tân Lãnh tụ Tối cao; Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công mạnh; Nổ lớn tại UAE, Qatar.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran cập nhật tình hình tân Lãnh tụ Tối cao

Chia sẻ với đài NDTV ngày 16-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết tân Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei đang có sức khỏe tốt và có thể sớm đưa ra một bài phát biểu mới.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

“Tôi có thể nói với bạn rằng ông ấy vẫn khỏe. Quý vị đã nghe về bài phát biểu của ông ấy rồi và tôi hy vọng rất sớm ông ấy sẽ có thêm một bài phát biểu khác gửi tới người dân” - đại diện Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Ông Baghaei cũng cho rằng xung đột tại Trung Đông là “một cuộc chiến do Mỹ và Israel áp đặt lên Iran”.

“Người dân Iran quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của mình, và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm lúc này” - ông Baghaei nói.

Nổ lớn tại UAE, Qatar

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Giới chức tiểu vương quốc Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết một cuộc tấn công bằng UAV đã đánh trúng tổ hợp dầu mỏ tại đây, gây ra hỏa hoạn nhưng không có thương vong, theo hãng tin Al Jazeera.

Lực lượng phòng vệ dân sự địa phương đã nhanh chóng có mặt để kiểm soát tình hình. Cơ sở này nằm trên Vịnh Oman và cho phép UAE xuất khẩu dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

. Cùng ngày, các phóng viên của hãng tin AFP ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thủ đô Doha (Qatar), cũng như tại Dubai (UAE). Trước đó, cư dân nhận được cảnh báo trên điện thoại yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn do nguy cơ tấn công bằng tên lửa.

. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Iran đã phóng thêm tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến còi báo động vang lên tại Tel Aviv và nhiều khu vực miền trung Israel.

Theo quân đội Israel, chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại từ đợt tấn công này, tờ The Times of Israel đưa tin.

Các vệt khói tên lửa xuất hiện trên bầu trời TP Netanya (Isral) khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel ngày 17-3. Ảnh: Jack Guez/AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng thông báo đã tiến hành các đợt không kích “quy mô lớn” nhằm vào mục tiêu tại thủ đô Tehran của Iran và thủ đô Beirut của Lebanon, trong đó có các mục tiêu của lực lượng Hezbollah.

Quân đội Israel cũng cho biết đã điều thêm lực lượng tiến sâu vào miền nam Lebanon nhằm mở rộng vùng đệm an ninh, sau khi cáo buộc Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Israel trong thời gian gần đây.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công mạnh

Rạng sáng 17-3, nhiều tên lửa và ít nhất 5 máy bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq), hãng Reuters dẫn các nguồn tin an ninh Iraq.

Đây được mô tả là cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại đây kể từ khi chiến sự giữa Mỹ/Israel và Iran bùng phát.

Video ghi lại cảnh hệ thống phòng không C-RAM từ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đánh chặn UAV trên bầu trời thủ đô Baghdad rạng sáng 17-3. Nguồn: CNN

Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nhìn thấy ít nhất 3 UAV theo hướng khu đại sứ quán. Hệ thống phòng không C-RAM tại Đại sứ quán đã bắn hạ 2 chiếc, trong khi chiếc thứ 3 rơi xuống bên trong khuôn viên đại sứ quán, khiến lửa và khói bốc lên từ khu vực này.

Một nhân chứng khác của Reuters cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn tại Baghdad. Khi hãng tin này gọi điện để đề nghị bình luận, các điện thoại của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đều đã tắt.

Sau các vụ tấn công, lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai tại nhiều khu vực của Baghdad và phong tỏa Vùng Xanh Baghdad, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt và là nơi đặt trụ sở các cơ quan chính phủ và nhiều cơ quan ngoại giao, bao gồm Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.