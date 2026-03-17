Ông Trump: Israel sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ở Iran 17/03/2026 11:32

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran, giữa lúc xuất hiện quan ngại về nguy cơ này khi chiến sự Trung Đông còn leo thang.

Ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Israel sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Iran, tờ The Hill đưa tin.

Cụ thể, trong một chương trình podcast gần đây, ông David Sacks - người phụ trách lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử của chính quyền Mỹ - đã cảnh báo về nguy cơ hạt nhân khi chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang.

“Israel có thể bị phá hủy nghiêm trọng. Và khi đó bạn phải lo ngại rằng Israel có thể leo thang chiến tranh bằng cách cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân" - ông Sacks nói trong chương trình podcast “All In”.

Khi được phóng viên hỏi về vấn đề nêu trên, ông Trump cho biết rằng ông Sacks chưa từng chia sẻ đánh giá đó với ông.

“Israel sẽ không làm vậy. Israel sẽ không bao giờ làm điều đó” - ông Trump nhấn mạnh các phóng viên tại Phòng Cánh Đông của Nhà Trắng.

Israel và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.