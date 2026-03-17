Chiến sự Nga - Ukraine 17-3: Kiev rung chuyển; UAV ồ ạt tấn công Moscow; Nga nói về vị thế của EU trong xung đột Ukraine 17/03/2026 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Nhiều tỉnh thành ở Ukraine bị không kích dữ dội; Nga bắn hạ trên 180 UAV hướng về Moscow trong 3 ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng không kích.

Thủ đô Kiev rung chuyển do loạt vụ nổ

Một loạt tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô Kiev (Ukraine) vào ngày 16-3 khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), theo tờ Kyiv Independent.

Còi báo động không kích vang lên lúc 8 giờ 26 phút sáng 6-3 (giờ địa phương).

Theo các kênh theo dõi trên Telegram, có 30 UAV loại Shahed nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng Kiev trong đêm.

Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Không quân Ukraine, nói với tờ Kyiv Independent rằng không có tên lửa nào được sử dụng trong vụ tấn công.

“Mảnh vỡ từ 1 UAV đã rơi xuống ngay trung tâm thủ đô. Không có hỏa hoạn hay thương vong nào” - Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, viết trên Telegram.

Sau đó, ông Klitschko cho biết mảnh vỡ từ các UAV bị bắn rơi cũng đã rơi xuống các quận Solomianskyi và Svyatoshynskyi ở phía tây thành phố.

Vụ tấn công đã ảnh hưởng nhiều người dân Kiev trong giờ cao điểm buổi sáng.

UAV Nga cũng tấn công các khu vực khác ở Ukraine. Không quân Ukraine báo cáo rằng Nga đã phóng 211 UAV trong đêm, bao gồm cả các UAV tấn công kiểu Shahed.

Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 194 chiếc. 16 UAV tấn công 10 địa điểm, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống 11 địa điểm khác.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov báo cáo về 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào TP Zaporizhzhia và các khu vực lân cận. Lực lượng Nga đã thực hiện 710 cuộc tấn công vào 34 khu dân cư trong ngày qua, và chính quyền đã ghi nhận 88 báo cáo về thiệt hại đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông.

Tại tỉnh Kherson, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng có 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày 16-3.

Tỉnh Sumy ghi nhận 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga, chính quyền địa phương cho biết.

Nga bắn hạ trên 180 UAV hướng về Moscow trong 3 ngày

Theo hãng thông tấn TASS, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 181 UAV của Ukraine hướng về thủ đô Moscow từ ngày 14 đến 16-3.

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin báo cáo rằng 65 UAV hướng về thủ đô đã bị phá hủy trong ngày 14-3. Theo ông Sobyanin, hệ thống phòng không Nga ngày 15-3 đã bắn hạ thêm 54 UAV đang tiếp cận Moscow, và sau đó 62 UAV đã bị vô hiệu hóa vào ngày 16-3.

Cũng trong ngày 16-3, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.230 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 494 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine.

Nga nói về vị thế trung gian của EU trong xung đột Ukraine

Ngày 16-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã “tự làm mất hoàn toàn uy tín của mình” với tư cách là bên trung gian trong tiến trình hòa bình Ukraine, theo đài RT.

Theo ông Lavrov, các nước châu Âu đã yêu cầu được tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga – Mỹ – Ukraine, nhưng lại liên tục không thực hiện những thỏa thuận đã ký trước đó.

Ngoại trưởng Nga bác bỏ kế hoạch của Pháp và Anh triển khai binh sĩ tới Ukraine trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Kiev, gọi đó là “một lực lượng chiếm đóng sẽ gây ra mối đe dọa đối với Liên bang Nga”.

Ông Lavrov cho rằng chính quyền Ukraine không sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, vì vậy Nga đang đạt được mục tiêu của mình trên thực địa.

“[Tổng thống Nga] Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi kiên quyết cam kết tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Nhưng vì chính quyền Kiev không sẵn sàng cho điều này, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt trên thực địa, và điều này đang diễn ra” - ông nói thêm.

Trong diễn biến liên quan, ngày 16-3, Ủy viên phụ trách Mở rộng của EU - bà Marta Kos cho biết EU sẽ mở các cuộc đàm phán kỹ thuật đối với toàn bộ những cụm nội dung còn lại trong tiến trình đàm phán của Ukraine nhằm gia nhập EU, theo Kyiv Independent.

“Ngày mai chúng tôi sẽ thực hiện thêm một bước trên con đường cải cách để Ukraine gia nhập EU bằng việc mở các cuộc đàm phán kỹ thuật đối với tất cả những cụm nội dung còn lại” - bà Kos viết trên mạng xã hội X.

Bà Kos cho biết EU và các đồng minh trong nhóm G7 cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal nhằm nâng cấp hệ thống năng lượng của Ukraine để tăng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga.

“Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ở Trung Đông, Nga hy vọng sẽ xuất hiện sự mệt mỏi và chia rẽ. Tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại hôm nay, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta phải chứng minh điều ngược lại” - bà Kos nói.

Hãng tin Ukraine Freedom dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine - ông Taras Kachka ngày 16-3 rằng Kiev và EU có thể ký thỏa thuận gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2027, thậm chí trước khi Ukraine đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu.

Ông Kachkacho nói rằng đến năm 2025, Ukraine đã hoàn thành 84% tiến độ theo Thỏa thuận Liên kết ký với EU.