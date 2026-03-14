Belarus cảnh báo Ukraine, NATO: Đừng can thiệp nội bộ nếu không muốn bị nã tên lửa Oreshnik 14/03/2026 09:35

(PLO)- Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cảnh báo Ukraine và NATO không can thiệp Belarus, nói Minsk có thể buộc phải sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik để bảo vệ đất nước.

Ngày 13-3, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kêu gọi các bên không can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus, nếu không Minsk có thể buộc phải sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik.

Ông Lukashenko nói Belarus không có ý định tấn công các thành phố như Lithuania, Ba Lan hay Ukraine, nhưng nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Minsk là bảo vệ đất nước, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi không nói rằng ngày mai chúng tôi sẽ phóng tên lửa Oreshnik vào Vilnius, Warsaw hay Kiev. Đó không phải là ý định của chúng tôi. Mục tiêu chính của chúng tôi là bảo vệ đất nước. Nếu không muốn chúng tôi phải dùng hệ thống Oreshnik, xin đừng can thiệp vào Belarus, dù là từ Ukraine, Ba Lan, Lithuania hay Latvia. Hãy để chúng tôi giải quyết mọi việc một cách hòa bình” - ông Lukashenko nói.

Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định ông không đe dọa bất kỳ ai, đồng thời kêu gọi truyền thông và các chính trị gia phương Tây không diễn giải phát biểu của ông như hành động gây hấn.

“Tôi không đe dọa ai cả. Nhưng nếu các cơ sở của Belarus trở thành mục tiêu hợp pháp, chẳng lẽ tôi lại đứng yên? Chúng tôi có khả năng tấn công mục tiêu cách 70 km, thậm chí 200 km. Vì vậy tôi khuyên họ nên cân nhắc lời nói của mình và giữ im lặng” - ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho biết Belarus đã mua hệ thống tên lửa Oreshnik từ Moscow với sự hỗ trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Cảm ơn ông Putin, ông ấy đã trực tiếp giúp đỡ. Tôi đề nghị và ông ấy đồng ý. Chúng tôi đã mua loại vũ khí này” - nhà lãnh đạo Belarus cho biết.

Về quan hệ với Mỹ, ông Lukashenko cho biết Minsk đang đàm phán với Washington về nhiều vấn đề, từ việc khôi phục hoạt động bình thường của đại sứ quán đến vấn đề thả tù nhân và các vấn đề kinh tế, trừng phạt.

“Có khoảng mười vấn đề đang được thảo luận. Chúng tôi đang đàm phán với họ về tất cả các vấn đề đó” - ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Belarus sẽ không nhượng bộ Mỹ trong quá trình thương lượng.

“Tôi chỉ nói chuyện với họ trên những điều kiện đó. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ họ theo bất kỳ cách nào. Và họ cũng hiểu điều đó” - nhà lãnh đạo Belarus khẳng định.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về các phát ngôn trên của ông Lukashenko.