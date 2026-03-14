Chiến sự Nga - Ukraine 14-3: Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, nhiều thương vong; Nổ gần sân bay Nga ở Crimea 14/03/2026 08:02

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; 3 người chết và 27 người bị thương ở Ukraine trong ngày; Nổ gần sân bay Nga ở Crimea; Ông Zelensky nói đàm phán hòa bình Ukraine đang gặp hỗn loạn do chiến sự Trung Đông.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng không kích.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích, nhiều thương vong

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng có 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 13-3.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh NGU của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 126 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine đêm qua, trong đó có khoảng 80 UAV loại Shahed.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương tại tỉnh này.

Tại tỉnh Kharkiv, 3 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào một ngôi làng gần biên giới, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Theo thông báo của chính quyền quân sự khu vực, tỉnh Sumy ngày 13-3 ghi nhận một vụ tấn công bằng UAV, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Tỉnh trưởng Chernihiv - ông Viacheslav Chaus nói rằng một vụ tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga nhằm vào một phương tiện dân sự đã làm 1 người bị thương.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha đưa tin về 2 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga. Ông Hanzha nói rằng lực lượng Nga đã tấn công 5 huyện của khu vực bằng pháo binh, UAV, bom dẫn đường (KAB) và tên lửa.

Tỉnh Zaporizhzhia ghi nhận 3 trường hợp bị thương sau các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tại tỉnh Kherson, 11 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày, theo báo cáo của Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin.

Tại tỉnh Odessa, UAV của Nga đã tấn công một địa điểm cơ sở hạ tầng cảng biển vào đêm qua, Tỉnh trưởng Oleh Kiper cho biết. Ông nói thêm rằng không có thương vong sau các vụ tấn công.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Nổ gần sân bay Nga ở Crimea

Các vụ nổ vang lên tại các sân bay Nga trong một cuộc tấn công được cho là do Ukraine thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở khu vực Biển Đen hôm 13-3, các kênh Telegram của Nga đưa tin.

Theo kênh tin tức Supernova Telegram, một số vụ nổ đã làm rung chuyển sân bay quân sự Khanskaya gần TP Maykop ở tỉnh Krasnodar, miền nam Nga, vào rạng sáng 13-3.

Ngay sau đó, các tiếng nổ được nghe thấy gần sân bay quân sự Belbek của Nga và riêng biệt tại căn cứ không quân Kacha gần đó ở bán đảo Crimea, theo kênh Telegram Crimean Wind.

Hiện chưa có thông tin nào về các mục tiêu bị nhắm đến hoặc mức độ thiệt hại gây ra.

Ukraine chưa bình luận về các vụ việc trên.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-3 nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 2 cộng đồng dân cư ở Sumy và Donetsk trong tuần từ ngày 7 đến 13-3, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, lực lượng Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, vận tải và sân bay được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine.

Trong tuần, Cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra hơn 1.665 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 1 xe tăng cùng 12 xe bọc thép chiến đấu của đối phương.

Cụm tác chiến phía Tây của Nga khiến Ukraine tổn thất 1.285 binh sĩ, 2 xe tăng cùng 29 thiết giáp.

Cụm tác chiến Trung tâm của Nga loạt khỏi vòng chiến hơn 2.325 binh sĩ Ukraine trong tuần, phá hủy 3 xe tăng cùng 46 thiết giáp của đối phương.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phía Đông của Nga đã gây ra hơn 2.130 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 27 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực do đơn vị này quản lý.

Cụm tác chiến Dnepr cũng gây ra khoảng 495 thương vong và phá hủy 4 thiết giáp của Ukraine trong tuần qua.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, lực lượng Nga đã phá hủy 1 máy bay trực thăng Mi-8, bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27 và đánh chặn 2.650 UAV của đối phương.

Ông Zelensky: Đàm phán hòa bình Ukraine đang gặp hỗn loạn do chiến sự Trung Đông

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 13-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine ngày càng trở nên hỗn loạn, với việc các quan chức Nhà Trắng không thể đi lại do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran và các đại diện Nga không muốn đến Mỹ để đàm phán, theo Kyiv Independent.

“Tình hình chiến tranh và an ninh hiện nay không cho phép các quan chức Nhà Trắng rời khỏi Mỹ” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết Nga đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ và thay vào đó đề xuất gặp mặt tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ .

Trong khi đó, phái đoàn Ukraine sẵn sàng đến Washington và Miami để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 16-2 tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ). Một vòng đàm phán khác dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 2 và sau đó được dời sang đầu tháng 3 đã bị hoãn lại ngay trước khi Mỹ phát động các cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào Iran.