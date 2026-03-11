Ông Putin: Nga thắng lớn và đang hướng tới kiểm soát toàn bộ Donetsk 11/03/2026 05:31

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã kiểm soát thêm khoảng 40% lãnh thổ tại tỉnh Donetsk trong 6 tháng qua.

Ngày 10-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã giành khoảng 40% diện tích lãnh thổ của tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) trong vòng 6 tháng qua.

Theo ông Putin, trong phần lớn năm 2025, các đơn vị Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực rộng lớn trước các đợt tấn công của Nga.

Ông Putin nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hàng chục khu dân cư tại Donetsk và tỉnh Zaporizhia (2 tỉnh trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ năm 2022) đồng thời đạt được các bước tiến tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Dnepropetrovsk của Ukraine trong năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các quan chức Moscow ước tính cách đây 6 tháng Kiev còn kiểm soát khoảng 25% lãnh thổ Donetsk. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy con số này hiện chỉ còn khoảng 15-17%.

Chỉ riêng trong tháng 12-2025, quân đội Nga đã kiểm soát TP Seversk - thành trì của Ukraine ở phía bắc Donetsk - cùng với TP Krasnoarmeysk (Ukraine gọi là Pokrovsk) và các thị trấn Dmitrov (Ukraine gọi là Mirnograd) và Rodninskoye.

Theo Moscow, trận chiến giành Krasnoarmeysk và Dmitrov kéo dài từ mùa hè đến mùa đông năm 2025. Trong chiến dịch này, quân đội Nga lần đầu tiên kể từ trận Mariupol năm 2022 đã bao vây thực địa nhiều lữ đoàn Ukraine.

Ông Putin gọi việc kiểm soát Krasnoarmeysk và Dmitrov là “một bước quan trọng hướng tới việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donetsk”.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, trong các bản tin cập nhật tình hình chiến sự mỗi ngày, phía Kiev đều cho biết vẫn giao tranh quyết liệt với Nga ở các khu vực nói trên, trong đó ác liệt nhất là ở Pokrovsk.

Moscow nhiều lần khẳng định một giải pháp toàn diện và lâu dài cho xung đột Ukraine đòi hỏi Kiev phải từ bỏ yêu sách đối với Donbass, vốn là điều mà Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhiều lần bác bỏ.