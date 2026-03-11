Đêm 10-3, giá xăng A95 tăng hơn 2.000 đồng/lít dù đã chi mạnh quỹ bình ổn 11/03/2026 04:10

Đêm 10-3, Bộ Công Thương phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, từ 23 giờ 45 phút ngày 10-3, giá xăng E5 tăng 1.344 đồng/lít, đẩy giá mới lên 26.570 đồng/lít. Giá xăng A95 tăng 2.073 đồng/lít, giá mới lên 29.120 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 478 đồng/lít, giá mới lên 30.717 đồng/lít. Dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg, giá mới lên 24.707 đồng/kg. Riêng dầu hoả giảm 2.706 đồng/lít, giá mới còn 32.385 đồng/lít.

Người dân xếp hàng đổ xăng tại Hà Nội. Ảnh: AH

Trong kỳ điều hành lần này, nhà điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao. Theo đó, chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học ở mức 4.000 đồng/lít, với xăng không chì 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hoả 4.000 đồng/lít, dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Theo nhà điều hành, nếu không sử dụng quỹ, giá xăng E5 sẽ phải tăng thêm 5.344 đồng/lít, xăng A95 tăng 6.073 đồng/lít, dầu diesel tăng 5.478 đồng/lít, dầu hoả tăng 1.294 đồng/lít và dầu mazut tăng thêm 7.380 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều hành giá xăng dầu đêm 10-3 là căn cứ vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng cao, và thực hiện theo Nghị quyết số 36 của Chính phủ.

Trước đó, vào chiều 7-3, giá mỗi lít xăng A95 cũng được nhà điều hành tăng thêm 4.707 đồng lên 27.047 đồng/lít, xăng E5 tăng thêm 3.777 đồng lên 25.226 đồng/lít, dầu diesel tăng thêm 7.207 đồng/lít lên 30.239 đồng/lít, mỗi kg dầu mazut tăng thêm 3.831 đồng lên 21.327 đồng/kg, dầu hỏa tăng thêm 8.490 đồng/lít lên 35.091 đồng/lít.