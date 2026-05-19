Giao nhà đầu tư khảo sát dự án điện gió ngoài khơi không đồng nghĩa được chấp thuận đầu tư 19/05/2026 18:09

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát, đầu tư dự án điện gió ngoài khơi với tiêu chí, điều kiện phù hợp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Ngày 19-5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253/2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, các đại biểu cho rằng việc ban hành Nghị định là cần thiết để không phát sinh thêm các trường hợp nhà đầu tư, đơn vị khảo sát đề xuất cùng 1 dự án điện gió ngoài khơi nhưng vừa đề nghị khảo sát vừa đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hoặc cùng 1 dự án điện gió ngoài khơi trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng có nhiều đơn vị khảo sát đề xuất tại các vị trí, khu vực biển khác nhau.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng cần có đánh giá tác động đầy đủ, quy định rõ trình tự thủ tục, điều kiện, tiêu chí với các hồ sơ đề xuất khảo sát khu vực biển hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi đang được các Bộ NN&MT, Bộ Tài chính thụ lý trước thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh Nghị định chỉ quy định những nội dung được Nghị quyết 253/2025 giao Chính phủ quy định chi tiết, không tạo thêm bất kỳ quyền ưu tiên nào vượt quá Nghị quyết. Mục tiêu là tạo cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy triển khai sớm các dự án điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nguyên tắc: Việc giao nhà đầu tư, doanh nghiệp khảo sát dự án điện gió ngoài khơi không đồng nghĩa với việc đương nhiên được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Các điều, khoản trong Nghị định phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, ổn định, chặt chẽ, lâu dài, có điều kiện, tiêu chí rõ ràng, không để phát sinh cơ chế "giữ chỗ" hay độc quyền cơ hội đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận nội dung này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng đây là lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực tài chính và công nghệ.

Do đó, Nghị định cần quy định rõ năng lực, công nghệ, vốn, cam kết tiến độ… của nhà đầu tư khi đề xuất khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2025-2030.

Với việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm, công nghệ, vốn..., Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát, đầu tư dự án điện gió ngoài khơi với tiêu chí, điều kiện phù hợp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Toàn bộ quá trình triển khai dự án điện gió ngoài khơi phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật nhằm tránh nguy cơ phát sinh tranh chấp quốc tế.

Hai Phó Thủ tướng đề nghị quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thực hiện Nghị định.

Về quy định xử lý các dự án chuyển tiếp, hai Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT, Bộ Tài chính tiến hành phân loại các hồ sơ đề xuất giao khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo giai đoạn 2025–2030 và giai đoạn 2031–2035.

Từng hồ sơ cần làm rõ tình trạng, mức độ hoàn thiện, cam kết của nhà đầu tư, năng lực tài chính, điều khoản xử lý chi phí, bồi hoàn nếu không triển khai dự án, từ đó đưa ra quy định chuyển tiếp phù hợp, rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ về pháp lý, không phát sinh vướng mắc hay tranh chấp.

Hai Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét ban hành.