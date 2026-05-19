Bãi bỏ Quyết định về cơ chế quản lý tài chính với Cục Đăng kiểm Việt Nam 19/05/2026 18:06

(PLO)- Chính phủ quyết định bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính với Cục Đăng kiểm Việt Nam, yêu cầu nộp các quỹ còn dư vào ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định 24/2026 bãi bỏ Quyết định 67/2013 ngày 12-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 24 nêu rõ Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản hiện có theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Về xử lý nguồn vốn, quỹ, Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp toàn bộ số dư Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ vào ngân sách nhà nước sau khi đã cân đối giữ lại phần kinh phí cần thiết để tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành các dự án đầu tư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31-12-2025 còn đang triển khai dở dang.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp toàn bộ số dư Quỹ Khen thưởng, phúc lợi vào ngân sách nhà nước sau khi thực hiện chi trả chế độ theo quy định cho người lao động tính đến hết thời điểm ngày 31-12-2025.

Việc xác định số kinh phí được giữ lại theo quy định ở trên căn cứ vào nội dung, tiến độ và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán số kinh phí được giữ lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định 73/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản pháp luật có liên quan.