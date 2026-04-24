Cận Lễ, các Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM khá thông thoáng 24/04/2026 14:52

(PLO)- Đại diện Trung tâm Đăng kiểm cho biết các chủ xe đã chủ động hơn trong việc bảo dưỡng, sửa chữa trước khi đi kiểm định nên lượng xe rớt kiểm định không nhiều.

Những ngày cận Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và mùng 1-5, tại các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) ở TP.HCM, lượng phương tiện đến kiểm định khá vắng.

Ghi nhận của PV vào sáng 24-4, tại Chi nhánh 50-05V (cơ sở Hồng Hà), lượng xe đưa vào kiểm định khá thưa thớt. Các chủ xe không phải chờ quá lâu để kiểm định xe.

Tại đây đang hoạt động hai dây chuyền và lượng xe tới kiểm định cũng chủ yếu là các loại ô tô con. Các dòng xe kiểm định tại TTĐK này đều mới hoặc được các chủ xe chăm sóc xe khá kỹ nên lượng xe rớt kiểm định cũng không nhiều.

Anh HVD (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) chia sẻ: “Thông thường người dân ở khu vực nào thì sẽ đến các TTĐK ở khu vực đó để kiểm định nên lượng xe cũng được chia ra từng trạm. Vì vậy, việc kiểm định xe cũng nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu”.

Đại diện Chi nhánh TTĐK 50-05V cho biết các chủ xe đã có ý thức tốt hơn và chủ động hơn trong việc bảo dưỡng, sửa chữa trước khi đi kiểm định. Mỗi ngày Chi nhánh kiểm định khoảng 120-130 xe, tuỳ từng ngày.

"Hiện có nhiều ứng dụng công nghệ giúp chủ xe kiểm tra phạt nguội, có công cụ để tra cứu trước thông tin, vì vậy các chủ xe cũng chủ động xử lý trước khi mang xe đi đăng kiểm. Từ đó các chủ xe không mất thời gian khi đi kiểm định"- vị đại diện cho hay.

Theo ghi nhận của PV, lượng xe kiểm định vào các ngày đầu tuần sẽ chiếm số lượng đông hơn so với các ngày cuối tuần. Mỗi ngày lượng xe cũng tập trung đông vào đầu giờ các buổi sáng hoặc chiều, hơn 1 tiếng sau là vắng hẳn, chỉ còn lác đác.

Khảo sát một số TTĐK khác trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, lượng xe cũng không quá đông những ngày cận lễ. Trung bình mỗi TTĐK hiện nay cũng khoảng hơn 100 xe, tuỳ theo công suất của mỗi trạm.