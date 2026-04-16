Ô tô được miễn kiểm định: Bổ sung quy định nộp ảnh xe, thông tin chủ xe 16/04/2026 11:04

(PLO)- Dự thảo Thông tư mới của Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhiều quy định về hồ sơ khi miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng… Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư 47/2024.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thay đổi hồ sơ khi thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô.

Bổ sung ảnh xe, số khung và số máy

Theo quy định hiện hành, ô tô cá nhân mới sản xuất dưới 2 năm được miễn kiểm định lần đầu. Chủ xe không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm.

Tuy nhiên, chủ xe hoặc người được ủy quyền vẫn phải đến cơ sở đăng kiểm để nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm bản chà số khung, số động cơ và bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu chủ xe không cần đưa xe đến cơ sở kiểm định. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy tờ tương đương như giấy hẹn cấp đăng ký xe…

Chủ xe cũng phải nộp phí để được cấp tem kiểm định, phục vụ công tác quản lý sau này.

Ở dự thảo mới, Bộ Xây dựng đề xuất thay đổi đáng kể thành phần hồ sơ.

Cụ thể, chủ xe phải nộp ảnh chụp số khung, số động cơ hoặc ảnh chụp bản chà số khung, số động cơ. Các hình ảnh này phải được dán trên các giấy tờ liên quan như thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu), phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước).

Đáng chú ý, chủ xe phải nộp thêm ảnh chụp tổng thể xe. Yêu cầu gồm hai ảnh chéo góc phía trước và phía sau, với góc chụp từ 30 đến 45 độ.

Quy định về chu kỳ kiểm định ô tô và xe máy chuyên dùng.

Các ảnh phải thể hiện rõ biển số xe, có độ phân giải tối thiểu 1280x720 pixels, rõ nét. Ảnh phải thể hiện thời gian thực khi chụp, gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút. Hình ảnh xe phải chiếm ít nhất 75% khung hình, không được chụp quá xa hoặc để nhiều khoảng trống xung quanh.

Trong một số trường hợp bất khả kháng, khi dữ liệu chưa được chia sẻ từ cơ quan quản lý, chủ xe phải nộp thêm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu).

Bên cạnh việc bổ sung hồ sơ, dự thảo cũng cắt giảm một số giấy tờ phải xuất trình. Theo đó, chủ xe chỉ cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị nâng, bình chịu áp lực (nếu có) và giấy tờ liên quan đến chủ xe.

Đáng chú ý, dự thảo bỏ yêu cầu xuất trình bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Lý giải quy định trên, đại diện Cục Đăng kiểm cho biết thực tế cho thấy giấy hẹn thường thiếu thông tin hoặc không trùng khớp với đăng ký xe khi được cấp chính thức. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, khi tham gia giao thông, chủ xe phải có đăng ký xe. Do đó, việc bỏ giấy hẹn là phù hợp và giảm thủ tục không cần thiết.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc bổ sung ảnh xe nhằm phục vụ việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Qua đó, cơ quan quản lý có thể nhận diện phương tiện, phục vụ công tác kiểm tra.

Ngoài ra, việc yêu cầu xuất trình giấy tờ của chủ xe nhằm xử lý các tình huống phát sinh. Ví dụ, khi cần thu hồi tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận nhưng không liên hệ được chủ xe.

Làm rõ thế nào là xe cải tạo

Dự thảo cũng bổ sung quy định về các trường hợp ô tô thay đổi trang thiết bị nhưng không bị coi là cải tạo.

Đối với nội thất, các thay đổi như bọc ghế, điều chỉnh cơ cấu ghế, lắp màn hình giải trí, thiết bị âm thanh, camera, điều hòa hoặc đèn trang trí trong xe sẽ không bị coi là cải tạo.

Một số điều chỉnh nhỏ của ô tô sẽ không được gọi là cải tạo. Ảnh: V.LONG

Đối với ngoại thất, việc thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp chắn bùn, cánh gió, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất cũng không bị coi là cải tạo.

Tuy nhiên, các trang bị thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp. Sau khi lắp đặt, kích thước tổng thể của xe không được thay đổi quá 100 mm so với ban đầu. Khối lượng xe cũng không được vượt quá sai số cho phép.

Ngoài ra, một số thay đổi về thùng hàng cũng không bị coi là cải tạo. Ví dụ, thay đổi kết cấu cửa thùng, bọc thêm tôn, lắp hoặc tháo nắp chắn bụi, nắp che khoang chở hàng, lắp bậc lên xuống, trang trí ống xả hoặc đèn.

Các thay đổi này vẫn phải đảm bảo kích thước và khối lượng xe nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Riêng với đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu, việc thay đổi phải đảm bảo đúng kiểu loại. Trường hợp thay bóng đèn có công suất tương đương thì không cần thay đổi kết cấu.

Theo Ban soạn thảo, việc mở rộng danh mục các hạng mục không bị coi là cải tạo sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc trong thực tế.

“Chủ xe sẽ không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo đối với các thay đổi nhỏ, hợp lý. Qua đó, giảm chi phí thuê đơn vị thiết kế, chi phí thẩm định và rút ngắn thời gian chờ đợi…”- đại diện Cục Đăng kiểm cho hay.