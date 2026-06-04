Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 đạt chứng nhận ISO 50001:2018 về quản lý năng lượng 04/06/2026 16:01

(PLO)- Trung tâm Dịch vụ Vận hành (O&M) thuộc Công ty Cổ phần Năng lượng Mekong đã được tổ chức chứng nhận quốc tế QUACERT cấp chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2.

TCVN ISO 50001:2019/ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng, giúp các tổ chức xây dựng cơ chế quản lý, giám sát và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng một cách liên tục.

Tiêu chuẩn yêu cầu doanh nghiệp thiết lập chính sách năng lượng, xác định các chỉ số hiệu quả, xây dựng mục tiêu cải tiến và triển khai các giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2019/ISO 50001:2018 cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2

Việc đạt được chứng nhận ISO 50001:2019/ISO 50001:2018 là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ hệ thống quản lý năng lượng tại hai nhà máy, từ đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và xây dựng văn hóa sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chứng nhận này khẳng định năng lực quản trị và dịch vụ quản lý vận hành các nhà máy điện chuyên nghiệp của EVNGENCO3. Đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch, xanh và nâng cao hiệu quả sản xuất điện của EVN nói chung và Tổng Công ty Phát điện 3 nói riêng.

Toàn cảnh Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2

Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 là hai nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp trong Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, được đầu tư công nghệ hiện đại với hiệu suất cao, sẵn sàng đáp ứng tốt theo các phương thức huy động. Sau khi được các chủ đầu tư BOT bàn giao cho EVN, hai nhà máy được Tập đoàn giao cho EVNGENCO3 quản lý vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng theo hợp đồng O&M.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, Trung tâm Dịch vụ vận hành EVNGENCO3 (OPS) đã và đang duy trì các tổ máy hoạt động ổn định, hiệu quả với độ khả dụng cao, góp phần đảm bảo tốt công tác sản xuất, cung ứng điện cho Hệ thống điện quốc gia của Tổng Công ty.