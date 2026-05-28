Sửa chữa Cầu Phú Mỹ, người dân đi lại thế nào từ ngày 30-5? 28/05/2026 12:40

(PLO)- Từ ngày 30-5 đến hết ngày 11-7, cầu Phú Mỹ sẽ tiến hành sửa chữa.

Phòng CSGT - Công an TP.HCM vừa thông tin về việc tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu Phú Mỹ.



Theo đó, từ ngày 30-5 đến ngày 11-7, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận.

Cầu Phú Mỹ sẽ được sửa chữa khe co giãn, đây cũng là một trong những phương án đảm bảo an toàn giao thông cho cầu và đường Võ Chí Công trong thời gian tới.

Cầu Phú Mỹ sẽ được sửa chữa khe co giãn. Ảnh: ĐT

Do vậy, Phòng CSGT đã đưa ra lộ trình hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ.

Đối với xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận.

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – Xa Lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – rẽ phải Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao – Đường D2 – Đường D1 – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Hướng từ Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận: Võ Chí Công – đi vào Khu Công nghệ cao – Đường D2 – Đường D1 – Quốc lộ 1 – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Đối với xe ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận

Hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận:

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Cảng Cát Lái – Nguyễn Thị Định – Vòng xoay Mỹ Thủy – đi thẳng Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Khánh Hội – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Hướng từ Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận:

Đường Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Calmette – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Đường Võ Chí Công – đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu – Khánh Hội – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình thay thế, tránh qua khu vực cầu Phú Mỹ khi có ùn tắc hoặc sự cố về giao thông từ hướng Nguyễn Văn Linh:

Xe container, xe tải nặng: lưu thông tuyến Quốc lộ 1 (Lê Khả Phiêu), hạn chế xe tải nặng, xe container vào Nguyễn Văn Linh về hướng cầu Phú Mỹ.

Đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe khách (ngoại trừ xe khách giường nằm): hạn chế di chuyển vào tuyến Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Phú Mỹ.

Khi lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh khi tới các giao lộ như: Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh – Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng… rẽ trái hoặc rẽ phải để tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Hoặc có thể chọn lộ trình: Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát – Cầu Tân Thuận – đường Nguyễn Tất Thành – Cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – Cầu Ba Son – tiếp tục theo lộ trình mong muốn.