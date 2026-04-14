Chốt tĩnh không cầu Phú Mỹ 2, điều chỉnh luồng tàu qua sông Nhà Bè 14/04/2026 11:16

(PLO)- Bộ Xây dựng chấp thuận một số đề nghị của nhà đầu tư đối với dự án cầu Phú Mỹ 2.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Cục Hàng hải và Đường thủy cùng nhà đầu tư liên quan đến việc xác định tĩnh không (khoảng cách từ mặt nước đến đáy cầu) cầu Phú Mỹ 2 và điều chỉnh luồng tàu qua khu vực sông Nhà Bè.

Đảm bảo tĩnh không cho tàu thuyền cỡ lớn

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhà đầu tư dự án đã đề xuất phương án tĩnh không cầu Phú Mỹ 2 để bảo đảm tàu thuyền cỡ lớn qua lại, doanh nghiệp cũng kiến nghị điều chỉnh cục bộ tuyến luồng hàng hải qua khu vực này dịch chuyển về phía Đồng Nai khoảng 340 m.

Trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Cục Hàng hải và Đường thủy, Bộ Xây dựng thống nhất tĩnh không khoang thông thuyền của cầu Phú Mỹ 2 là 250x55m. Đây là thông số quan trọng nhằm bảo đảm tàu biển lưu thông an toàn khi đi qua khu vực cầu.

Phối cảnh toàn bộ của cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Nhà đầu tư cung cấp

Bộ cũng chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ luồng hàng hải qua khu vực cầu, dịch chuyển về phía Đồng Nai theo đề xuất của nhà đầu tư. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với phương án thiết kế cầu và điều kiện khai thác thực tế.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và phương án điều chỉnh luồng tàu. Trong đó, bắt buộc thực hiện mô phỏng buồng lái (Realtime) để kiểm chứng điều kiện an toàn hàng hải đối với tàu khi lưu thông qua khu vực cầu.

Kết quả mô phỏng sẽ là cơ sở để xác định chính xác các thông số kỹ thuật của tuyến luồng, cũng như điều kiện hàng hải qua khu vực xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Từ đó, Cục Hàng hải và Đường thuỷ xem xét, thỏa thuận các nội dung cụ thể.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải nghiên cứu bổ sung phương án khai thác luồng hai bên luồng chính, phục vụ phương tiện thủy nội địa đi qua các nhịp phụ của cầu.

Ở bước tiếp theo, dự án cần tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM. Cụ thể, phải đánh giá, so sánh độ sâu tuyến luồng tạm với tuyến luồng hiện hữu; tính toán khối lượng nạo vét để đạt độ sâu tương đương.

Đồng thời, cần phân tích tác động của dòng chảy, gió đến hành trình tàu thuyền; nghiên cứu điều chỉnh bán kính cong tại một số đoạn cua trên tuyến luồng tạm để bảo đảm an toàn khai thác.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phương án này phải được Cục Hàng hải và Đường thuỷ chấp thuận trước khi triển khai.

Đáng chú ý, toàn bộ chi phí liên quan đến điều chỉnh tuyến luồng như thiết kế, nạo vét, di dời phao tiêu, công bố luồng… sẽ do nhà đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 chi trả từ nguồn vốn của dự án.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thuỷ căn cứ kết quả mô phỏng để kiểm tra, thỏa thuận các thông số kỹ thuật liên quan. Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực nhằm bảo đảm an toàn và an ninh trên tuyến.

Dự án hơn 23.000 tỉ đồng, kết nối TP.HCM - Đồng Nai

Đầu năm 2026, UBND TP.HCM phối hợp cùng nhà đầu tư dự án tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Phú Mỹ 2, dài khoảng 6,3 km. Điểm đầu kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), đi qua khu vực Nhà Bè và kết thúc tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình được thiết kế quy mô 8 làn xe, trong đó có 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư dự án sơ bộ khoảng 23.186 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị chiếm hơn 12.336 tỉ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.365 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất và một phần ngân sách TP.HCM sau khi hoàn thành, bàn giao công trình.

Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời liên kết các đầu mối lớn như sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Công trình cũng góp phần giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài ra, dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hạ chi phí vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP.HCM.