Những hình ảnh chưa tiết lộ về cầu Phú Mỹ 2 23/01/2026 10:24

Cầu Phú Mỹ 2 nối TP.HCM - Đồng Nai động thổ ngày 15-1 vừa được lộ diện thiết kế. Đây sẽ là cây cầu đặc biệt - cầu dây văng, có tĩnh không cầu cao nhất là 55m, là một trong những công trình có tĩnh không cao nhất cả nước hiện nay.

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và kết thúc tại đường Liên Cảng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Công trình cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2 km.

Cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế với quy mô 8 làn xe; đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc-Nam, gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; phần đường dẫn phía Đồng Nai﻿ nối vào đường Liên Cảng.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) làm chủ đầu tư dự án, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng đầu tư khoảng 23.186 tỉ đồng.

Cầu Phú Mỹ 2 là cầu dây văng, có tĩnh không cao tới 55 m.

Đoạn cầu và đường dẫn phía TP.HCM dài khoảng 2km, được thiết kế đường trên cao một đến hai tầng – phương án lần đầu áp dụng tại TP. Giải pháp này nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, giảm tác động quy hoạch khi đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới hẹp, khó mở rộng.

Đặc biệt hơn, dự án cầu Phú Mỹ 2 không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành một trục kết nối giao thông trực tiếp, thông suốt từ khu đô thị phía Nam TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành. Từ đó, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lối lên xuống với nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ được thiết kế hai nhánh cầu rẽ hai chiều, giúp giảm xung đột các hướng lưu thông, tăng kết nối với các tuyến đường hiện hữu.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 được triển khai từ nay đến năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau khi hoàn thành sẽ tạo một trục giao thông mới, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2.