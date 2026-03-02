Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường tỉnh lộ 02/03/2026 18:52

(PLO)- Nhiều hộ dân ở Đồng Nai đang "sống trong sợ hãi" vì căn nhà chênh vênh trên vách đất dựng đứng cao 10m sau khi đường tỉnh lộ được mở rộng.

