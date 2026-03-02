Nhiều nhà dân ở Đồng Nai chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường tỉnh lộ

(PLO)- Nhiều hộ dân ở Đồng Nai đang "sống trong sợ hãi" vì căn nhà chênh vênh trên vách đất dựng đứng cao 10m sau khi đường tỉnh lộ được mở rộng.
Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi (
Đồng Nai) phải sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu để mở rộng tuyến tỉnh lộ ĐT.753 đi qua, từ đó tạo thành các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Theo ghi nhận của PV, đoạn đường thực hiện hạ cốt nền đường dài khoảng 1.000 m (đoạn thấp nhất khoảng 60 cm và đoạn cao nhất khoảng 8,5 m). Một số hộ dân tại đây bức xúc về việc căn nhà trước cao bằng đường mà nay cao hơn cả chục mét, lên xuống, đi lại rất khó khăn. Người dân rất bất an, hồi hộp, không dám ra trước nhà vì sợ không may té ngã xuống phía dưới và mong chính quyền các cấp xem xét, giải quyết khó khăn này. Theo người dân địa phương, tuyến đường cũ nằm trên quả đồi có cao độ tương đối ngang với nền nhà. Tuy nhiên khi nâng cấp, mở rộng đường, chủ đầu tư hạ cốt nền trung bình khoảng 5 m, nơi sâu nhất gần 10 m nên dẫn đến tình trạng hiện nay. Căn nhà anh Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy dốc cao và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Anh cho biết việc làm đường như thế này khiến cuộc sống anh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên anh vẫn ủng hộ chủ trương của Nhà nước và mong sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi tiếp nhận kiến nghị phản ánh của các hộ dân, phòng đã trực tiếp xuống khảo sát và xác định những phản ánh của người dân là đúng. Khi thi công đường ĐT.753, có hạ độ cao cốt nền đường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. UBND xã đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, kiến nghị Sở Xây dựng để thống nhất giải pháp tốt nhất, hỗ trợ cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đoạn đường hạ cốt nền sâu khoảng gần 8m khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Căn nhà nằm chênh vênh bên bờ taluy, do dốc cao đường trơn trượt nên người dân phải trải lưới thép B40 mới có thể đi lại. Dự án có tổng chiều dài 13 km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai). Điểm đầu từ ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước), điểm cuối giao nhau với đường Đồng Phú - Bình Dương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang được triển khai thi công. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được UBND tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai, phê duyệt đầu tư xây dựng vào ngày 27-12- 2023, với tổng mức vốn đầu tư 480 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.