Tây Ninh liên tiếp xảy ra sạt lở, có nơi mặt đường đứt gãy 29/05/2026 10:49

(PLO)- Liên tiếp nhiều vụ sạt lở xảy ra trên các tuyến giao thông ven kênh tại Tây Ninh khiến mặt đường nứt gãy, đổ sụp, đe dọa an toàn giao thông.

Sáng ngày 29-5, UBND phường Kiến Tường (Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất việc cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại khu vực sạt lở trên tuyến đường Thiên Hộ Dương để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí thường xuyên tuần tra nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Chính quyền địa phương căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở để hạn chế phương tiện qua lại. Ảnh: KT

Trước đó, ngày 26-5, đoạn đường từ Km1+460 đến Km1+551 dọc kênh Cửa Đông 1 bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 90m mặt đường đã đổ sụp xuống mép kênh, tạo thành nhiều “hàm ếch” lớn, khiến kết cấu mặt đường bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều vết nứt lớn xuất hiện dọc tuyến đường Thiên Hộ Dương, mặt đường bị nứt gãy, đất nền bên dưới bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: KT

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần mặt đường giáp bờ kênh bị sóng và dòng chảy khoét sâu, nhiều mảng nhựa đường gãy đôi, trượt dài xuống mái kênh, để lộ lớp nền đất nhão phía dưới.

Điểm sụt lún sâu nhất đo được khoảng 3m. Nhiều vị trí phần sạt lở đã ăn sâu gần hết bề rộng mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lan rộng nếu có mưa lớn hoặc xe tải trọng nặng đi qua.

Người dân lo lắng trước tình trạng sạt lở tuyến đường Thiên Hộ Dương. Ảnh: KT

Ông Cao Ngọc Trai, ngụ khu phố 5, phường Kiến Tường, bày tỏ lo lắng khi tuyến đường huyết mạch bị đứt gãy. Theo ông, người dân khu vực luôn trong tâm trạng bất an, nhất là khi lưu thông vào ban đêm do khu vực xa trung tâm, hệ thống chiếu sáng còn hạn chế.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã triển khai gia cố tạm bằng cừ tràm và bao cát. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Tường, do nền địa chất yếu nên phạm vi sạt lở vẫn tiếp tục có dấu hiệu mở rộng và lún sâu hơn.

Ngành chức năng đang tiến hành khoan khảo sát địa chất tại khu vực sạt lở trên đường Thiên Hộ Dương để đánh giá nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng. Ảnh: KT

Hiện địa phương đang phối hợp với đơn vị thi công cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành khoan khảo sát địa chất, đánh giá toàn diện nguyên nhân để xây dựng phương án xử lý triệt để. Đồng thời, phường đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí khẩn cấp nhằm sớm khắc phục, ổn định giao thông và đời sống dân sinh.

Không chỉ tuyến đường Thiên Hộ Dương, trước đó ngày 27-5, tuyến đường Kênh Ranh thuộc ấp Bàu Chứa, xã Tuyên Thạnh cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 40m mặt đường bị nứt gãy, lún sâu khoảng 0,5m; phạm vi sụt lún ăn sâu khoảng 3m vào mặt đường.

Nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đường Kênh Ranh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng. Ảnh: KT

Người dân địa phương cho biết, hiện tượng sụt lún diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giờ từ những vết lún nhỏ ban đầu đã lan rộng thành đoạn sạt lở lớn. Chính quyền địa phương phải khẩn cấp căng dây cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại.

Trước đó nữa, ngày 12-4, tuyến đê bao kênh Lò Gạch tại xã Vĩnh Hưng cũng bị sạt lở hoàn toàn đoạn dài 60m, rộng 5m, làm hư hỏng hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân.

UBND xã Tuyên Thạnh căng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm. Ảnh: KT

Việc liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ven kênh cho thấy nguy cơ mất ổn định nền địa chất tại khu vực đang ở mức đáng báo động. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn giao thông, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân vùng biên Tây Ninh.