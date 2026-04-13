Tây Ninh: Sạt lở 60 m đường ven sông Lò Gạch ở xã Vĩnh Hưng 13/04/2026 12:41

Sáng ngày 13-4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở đường ven sông Lò Gạch. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý tạm thời.

Lực lượng công an xã phối hợp với ban quản lý ấp Xóm Mới tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn xe hai bánh di chuyển qua lối tạm đi nhờ phần đất của người dân. Đối với các phương tiện từ bốn bánh trở lên, cơ quan chức năng bố trí biển chỉ dẫn lưu thông theo hướng thay thế.

Hiện trường vụ sạt lở xảy ra tại đường ven sông Lò Gạch. Ảnh: VĨNH HƯNG

Bên cạnh đó, khu vực sạt lở đã được rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm nhằm hạn chế rủi ro tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12-4. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 60 m, rộng 5 m, với độ sâu lớn nhất lên đến 2 m, toàn bộ phần nền đường bị cuốn trôi về phía sông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do kết cấu nền đất yếu, không đảm bảo khả năng chịu tải.

Mặc dù không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện, nhưng sự cố đã làm gián đoạn giao thông qua khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Người dân sinh sống dọc tuyến đường cũng bị ảnh hưởng do hệ thống cấp nước bị hư hỏng.

Trước tình hình trên, UBND xã đang tiến hành khảo sát, gia cố đoạn sạt lở, xây kè và cải tạo thoát nước để đảm bảo an toàn lâu dài.