Dự án chống sạt lở quanh bán đảo Thanh Đa đã triển khai đến đâu? 08/04/2026 15:21

(PLO)- TP.HCM đang triển khai nhiều dự án nhằm chống sạt lở cho bán đảo Thanh Đa.

Bờ kè Thanh Đa, đoạn 1.1 qua địa bàn phường 25, quận Bình Thành cũ xảy ra sạt lở từ tháng 6-2023 khiến nước dâng, tràn vào nhà dân. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ sửa chữa, nâng cấp bờ kè này.

Về tiến độ sửa chữa, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa - đoạn 1.1 đã được sở phê duyệt vào tháng 7-2025; dự kiến khởi công vào tháng 6-2026, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Đoạn 1.1 sẽ được khởi công trong tháng 6, hoàn thành vào năm 2027. Ảnh: ĐT

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh đang làm chủ đầu tư, phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư thêm 3 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

Cụ thể, đoạn 2 - dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (khu vực khách sạn Sài Gòn Domeine), có chiều dài hơn 2,7 km, với tổng mức đầu tư 319 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp gồm gói thầu xây dựng công trình phần dưới nước (thảm đá), đã khởi công ngày 14-8-2014. Khối lượng đến nay đạt 95%, dự kiến tháng 9-2026 hoàn thành. Gói thầu thứ 2 là xây dựng công trình phần trên cạn (thân kè, đỉnh kè), khởi công ngày 12-6-2018; khối lượng đến nay đạt 70%, dự kiến tháng 8-2026 hoàn thành.

Tuy nhiên, đoạn 2 của dự án vẫn còn vướng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại 3 vị trí khác nhau, tổng chiều dài 237m. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh sẽ làm chủ đầu tư phần mặt bằng còn lại.

Nhiều đoạn khác của bán đảo Thanh Đa cũng đang được triển khai.

Đoạn 3 dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa) có chiều dài 4km, tổng mức đầu tư hơn 467 tỉ đồng. Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp.

Trong đó, có 3 đoạn đã hoàn thành 100%, một đoạn hoàn thành 95%, dự kiến hoàn thành trước 30-4-2026; đoạn còn lại xây dựng công trình khu vực các cửa xả đã đạt 87%, dự kiến hoàn thành trước 30-4-2026.

Đối với đoạn 4 - khu vực sông Sài Gòn - Khu biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn, có chiều dài hơn 2,7 km, với tổng mức đầu tư hơn 380 tỉ đồng. Dự án đã thi công được 1240/2772m, chia làm 3 gói thầu xây lắp.

Trong đó, gói thầu xây dựng công trình phần dưới nước (thảm đá) hiện đạt hơn 93%, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Khu vực Thanh Đa thường bị ngập do triều cường. Ảnh: CÔNG LINH

Đối với gói thầu xây dựng phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè) thi công đạt 77%, dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Gói thầu cửa xả A-B, dự kiến tháng 7-2026 khởi công, hoàn thành tháng 9-2026.

Như vậy trong năm 2026, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa cơ bản hoàn thành 3 đoạn. Riêng đoạn 1,1 sẽ hoàn thành trong năm 2027.