TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược cho Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa 14/01/2026 17:05

(PLO)- TP.HCM khởi động việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho siêu dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, góp phần phát triển khu vực trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

UBND TP.HCM vừa có thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Theo Quyết định số 1125 ngày 11-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, khu vực Bình Quới – Thanh Đa được xác định là khu vực trung tâm đô thị, hành chính và công viên ngập nước, giữ vai trò trọng điểm trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của TP.

Cạnh đó, dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được triển khai tại phường Bình Quới, trên khu đất có diện tích khoảng 405,9 ha (thuộc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, có ranh giới tự nhiên rõ ràng) được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp.

Cụ thể bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính – dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị được xác định theo quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1125.

Dự án dự kiến tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 50.000 tỉ đồng, được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại điểm d, Điều 7 Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Vì vậy, UBND TP thực hiện công khai thông tin dự án để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, trường hợp có 1 nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư chiến lược đầu tiên thì cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục để công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

Phối cảnh khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng quy hoạch - kiến trúc. Ảnh: SXD

Nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ đề xuất, trong đó thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực dự án và cam kết của nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

UBND TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, góp phần phát triển khu vực Bình Quới – Thanh Đa trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.