Vì sao Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa 'treo' nhiều năm? 18/09/2025 15:04

(PLO)- Do diện tích quá lớn, khó kêu gọi đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phức tạp dẫn đến dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa kéo dài nhiều thập kỉ.

Ngày 18-9, Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 của HĐND TP.

Đơn cử như cử tri Võ Quốc Dũng (phường Bình Thạnh) phản ánh dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đã "treo" gần 50 năm. Người dân sống trong vùng quy hoạch lo lắng bởi nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa, nâng cấp, trong khi dự án vẫn dậm chân tại chỗ.

Phản hồi về vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết, đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được UBND TP phê duyệt từ năm 2015. Mặc dù TP nhiều lần kêu gọi đầu tư, nhưng do diện tích quy hoạch quá lớn, vốn đầu tư cao, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp nên dự án chưa thể triển khai.

Để tháo gỡ, UBND TP đã tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa và phê duyệt kết quả vào tháng 2. Trên cơ sở đó, UBND phường Bình Thạnh sẽ lập nhiệm vụ, điều chỉnh tổng thể đồ án phân khu, trình phê duyệt theo quy định, sau đó tiến hành lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa treo 50 năm. Ảnh: Hoàng Giang - Tấn Lực

Mặt khác, cử tri Nguyễn Thị Hợi (phường Tân Thới Hiệp) cho rằng việc đất đai bỏ hoang nhiều năm, người dân không được sửa chữa nhà cửa đã khiến cuộc sống bất ổn. Người dân mong muốn TP.HCM cần đưa ra mốc thời gian cụ thể, nếu không thể triển khai thì nên hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy hoạch để bà con ổn định cuộc sống.

Theo Sở Xây dựng, cơ quan này đang phối hợp với các địa phương để lập điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, đồng thời tiếp tục lắng nghe, ghi nhận ý kiến nhân dân nhằm đảm bảo tính khả thi, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống.

Còn cử tri Phan Quyết Thắng thì phản ánh dự án nhà trẻ trong khuôn viên chung cư Tecco Tower Tham Lương được hứa hẹn từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng. Việc chậm trễ này khiến cư dân thiệt thòi, trong khi khu đất để trống lâu ngày gây mất mỹ quan, trở thành nơi phát sinh côn trùng.

Sở Xây dựng cho biết UBND TP đã chấp thuận đầu tư dự án từ năm 2014, trong đó có hạng mục trường học trên diện tích gần 2.900m2, cao 3 tầng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND quận 12 (cũ) để thống nhất phương án đầu tư, bàn giao và quản lý, tuy nhiên, tiến độ triển khai đến nay vẫn chậm.

Sở Xây dựng đang rà soát để xử lý theo đúng quy định, kết quả dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian tới.

Ngoài các dự án treo, vấn đề ô nhiễm kênh rạch cũng là mối quan tâm lớn. Cử tri Nguyễn Thị Triết (phường Phú Nhuận) lo ngại nhiều kênh rạch ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM đã đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 di dời khoảng 6.500 căn nhà ven kênh rạch. Trong đó, hai dự án trọng điểm là Rạch Xuyên Tâm (2.215 căn) và Bờ Bắc kênh Đôi (1.633 căn) đang được đẩy nhanh tiến độ. Giai đoạn 2025-2030, TP sẽ triển khai đề án chỉnh trang toàn diện nhà ở ven kênh rạch.

Qua các kiến nghị, có thể thấy người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm đến quy hoạch, tiến độ các dự án, chất lượng hạ tầng và chính sách nhà ở xã hội. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các sở ngành, quận huyện để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị.