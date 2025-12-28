TP.HCM khởi động loạt siêu dự án, phá thế độc đạo Cần Giờ, mở đường ra biển lớn 28/12/2025 14:16

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM sẽ tiếp tục khởi công loạt siêu dự án hạ tầng, phá thế độc đạo Cần Giờ và mở ra kỷ nguyên phát triển hướng biển, kết nối trung tâm thành phố với vùng ven biển đầy tiềm năng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã thông tin với PV PLO về định hướng phát triển hạ tầng giao thông của TP.HCM năm 2026.

Đáng chú ý, trong bức tranh giao thông nhiệm kì mới, chiến lược hướng biển được xác định là một trụ cột quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM, với tâm điểm là hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn tại khu vực Cần Giờ.

TP.HCM hướng biển với loạt siêu dự án

Theo Ban Giao thông, năm 2026 sẽ là thời điểm khởi công nhiều công trình then chốt mang tính bản lề cho chiến lược này, trong đó có cầu Cần Giờ và nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Song song đó là những dự án mang tính biểu tượng như tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường ven biển TP.HCM. Đây là những công trình giao thông đòn bẩy chiến lược, định hình hướng phát triển mới của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Khi các dự án trên lần lượt hoàn thiện, các cửa ngõ ra vào TP.HCM sẽ được khai thông đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối liên hoàn.

Ban giao thông cho biết, ở quy mô vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2026, hệ thống hạ tầng chiến lược sẽ cơ bản hoàn thành, đến năm 2028, mạng lưới đường vành đai, cao tốc và quốc lộ chủ lực sẽ được hình thành đầy đủ, tạo nên bộ khung giao thông xương sống, kết nối thông suốt toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hạ tầng giao thông kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn hạn chế.

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng vào chiều 26-12 vừa qua, khi HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) và chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ. Các đại biểu HĐND đã bấm nút thông qua dự án, khép lại nhiều năm chờ đợi và mở ra một chương mới cho hành trình phát triển hạ tầng khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Theo chủ trương được thông qua, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, kết nối trực tiếp Cần Giờ với huyện Nhà Bè cũ.

Trong đó, cầu chính dài gần 3 km, phần còn lại là hơn 3,3 km đường dẫn cùng hệ thống các cầu nhỏ vượt sông Chà, Tắc sông Chà và rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế quy mô 6 làn xe, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, cho phép vận tốc thiết kế lên đến 80 km/h, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng gia tăng trong tương lai.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 13.201 tỉ đồng. Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ sẽ tạo ra bước đột phá lớn về kết nối giao thông, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, một khu vực giàu tiềm năng nhưng lâu nay bị hạn chế bởi điều kiện hạ tầng.

Việc hình thành cây cầu này không chỉ xóa bỏ thế độc đạo, chấm dứt sự phụ thuộc vào phà, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái, logistics và các ngành dịch vụ.

Đường Rừng Sác là đường bộ độc đạo xuyên rừng, hướng ra biển Cần Giờ.

Xa hơn, cầu Cần Giờ còn mở ra khả năng kết nối liên vùng, liên kết chặt chẽ với khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, Đồng Nai thông qua các tuyến cao tốc chiến lược như Bến Lức - Long Thành. Từ đó, hình thành trục phát triển mới hướng biển, góp phần nâng tầm vị thế của TP.HCM trong mạng lưới kinh tế - giao thông khu vực và quốc gia.

Hạ tầng mở cánh cửa ra biển của TP.HCM

Không dừng lại ở đó, chiến lược hướng biển của TP.HCM tiếp tục được cụ thể hóa bằng những dự án hạ tầng có quy mô và tầm vóc chưa từng có. Đáng chú ý, ngày 19-12 vừa qua, một siêu dự án đã chính thức được ấn nút động thổ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Đây được xem là tuyến giao thông mang tính đột phá, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới. Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại từ quý IV-2028.

Cụ thể, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, trong đó chiều dài tuyến chính là 54,062 km. Điểm đầu của tuyến đặt tại khu vực Bến Thành, điểm cuối là khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút.

Năm 2026, TP.HCM sẽ đẩy mạnh hạ tầng kết nối Cần Giờ.

Song song đó, một dự án khác cũng đang nhận được sự quan tâm lớn là tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án này. Đây được xem là bước đi quan trọng, đặt nền móng cho một công trình giao thông mang tính liên kết vùng chiến lược.

Theo nghiên cứu của đơn vị đề xuất đầu tư, dự án đường và cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,06 km. Trong đó, hạng mục hầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, cầu vượt biển gần 8 km và khoảng 3 km đường dẫn. Tuyến công trình đi qua khu vực vịnh Gành Rái – nơi có điều kiện địa chất và thủy văn phức tạp của vùng ven biển, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và giải pháp thi công đặc biệt.

Điểm đầu của tuyến nằm tại đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), và điểm cuối kết nối với đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình, giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển này sẽ tạo nên trục kết nối trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giữa TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 104.410 tỉ đồng. Theo lộ trình, công trình sẽ được khởi công vào tháng 6-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong quý II-2029.