TP.HCM xin ý kiến về đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu 16/12/2025 15:44

(PLO)- Đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 104.400 tỉ đồng, dự kiến khởi công tháng 6-2026, hoàn thành năm 2029.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP (Hợp đồng BT). Dự án có điểm đầu đặt tại đường Biển Đông 2 - khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Tuyến đi qua khu vực vịnh Gành Rái, địa chất - thủy văn phức tạp vùng ven biển.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 104.410 tỉ đồng (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư huy động 100% (vốn chủ sở hữu + vốn vay thương mại). Không sử dụng vốn đầu tư công (Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng).

Dự án dự kiến khởi công tháng 6-2026 và hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng Quý II-2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TP.HCM nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn có liên quan và khả năng tác động đến một số ngành, lĩnh vực như hoạt động hàng hải và vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng quy hoạch,…

Do đó, để có đầy đủ thông tin, cơ sở tổ chức thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, UBND TP.HCM kính đề nghị quý Bộ quan tâm, phối hợp và có ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi về UBND TP.HCM trước ngày 25-12. UBND TP.HCM rất mong sớm nhận được ý kiến của các Bộ.

Phà Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối hai địa phương.

Theo nghiên cứu của chủ đầu tư, tổng chiều dài dự án được nghiên cứu là 14,06 km, gồm 3,1 km hầm vượt biển, gần 8 km cầu vượt biển và khoảng 3 km đường dẫn. Dự án cần sử dụng khoảng 137,5 ha đất, diện tích mặt nước và vật liệu đắp sẽ được xác định cụ thể tại bước sau.

Khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp, cảng biển và logistics. Tuy nhiên, chưa có tuyến kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu với thời gian từ 90 -120 phút.

Việc xây dựng dự án là trục kết nối duy nhất trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu qua tuyến ven biển, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Hỗ trợ phát triển khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn. Tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Giảm áp lực giao thông Quốc Lộ 51 và đường 965. Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP.HCM. Do đó, việc sớm đầu tư dự án là cấp thiết và phù hợp định hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ.