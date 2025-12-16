Ngổn ngang dự án xử lý rác trọng điểm ở Huế sau 7 năm

(PLO)- Hàng chục tỉ đồng đã giải ngân nhưng hiện trường dự án xử lý rác thải ở TP Huế chỉ là sắt thép ngổn ngang.
Được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu vực trọng điểm, thế nhưng sau 7 năm, dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt (tại xã Bình Điền, TP Huế) vẫn đang trong tình trạng dang dở, "đứng hình" trong mưa nắng.
Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt năm 2017, khởi công năm 2018 với quy mô 20 ha, tổng vốn đầu tư gần 86 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công trình có công suất 150 tấn rác/ngày đêm này phải vận hành từ quý IV-2022.
Ghi nhận thực tế vào giữa tháng 12-2025, tại công trường không có công nhân hay các trang thiết bị máy móc. Hàng loạt hạng mục đã thành hình như hố chôn lấp, hồ điều hòa, tháp nước, nhà điều hành... nay trong tình trạng bỏ hoang.
Điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2026
Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cho biết, dự án có tổng mức đầu tư gần 86 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 68 tỉ đồng, giai đoạn 2 là hơn 17 tỉ đồng.
Giai đoạn 2 sẽ tập trung xây dựng các hạng mục còn lại gồm nhà phân loại, phần sân bê tông nội bộ còn lại (khoảng 1.700 m2) và mua sắm thiết bị (lò đốt rác, máy ủi, máy xúc).
Đơn vị cũng thực hiện điều chuyển một số hạng mục từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 như: Hoàn thiện tuyến đường số 2, số 3; san nền khu số 3. Đồng thời, thời gian thực hiện dự án (đối với giai đoạn 1) đã được điều chỉnh kéo dài đến hết quý II-2026.