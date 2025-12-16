Ngổn ngang dự án xử lý rác trọng điểm ở Huế sau 7 năm 16/12/2025 16:17

(PLO)- Hàng chục tỉ đồng đã giải ngân nhưng hiện trường dự án xử lý rác thải ở TP Huế chỉ là sắt thép ngổn ngang.

Được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu vực trọng điểm, thế nhưng sau 7 năm, dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt (tại xã Bình Điền, TP Huế) vẫn đang trong tình trạng dang dở, "đứng hình" trong mưa nắng.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt năm 2017, khởi công năm 2018 với quy mô 20 ha, tổng vốn đầu tư gần 86 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công trình có công suất 150 tấn rác/ngày đêm này phải vận hành từ quý IV-2022.

Ghi nhận thực tế vào giữa tháng 12-2025, tại công trường không có công nhân hay các trang thiết bị máy móc. Hàng loạt hạng mục đã thành hình như hố chôn lấp, hồ điều hòa, tháp nước, nhà điều hành... nay trong tình trạng bỏ hoang.

Nằm lọt thỏm giữa vùng đồi núi xã Bình Điền, dự án xử lý rác thải trọng điểm của TP Huế hiện lên với vẻ đìu hiu, hoang lạnh.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ năm 2018 tại xã Hương Bình, TX Hương Trà nay là xã Bình Điền, dự kiến về đích năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Mục tiêu của dự án là xử lý 150 tấn rác/ngày cho các khu vực Phong Điền, Quảng Điền và Hương Trà (cũ). Tuy nhiên, hiện trạng các hố chôn lấp rác vẫn nằm trơ trọi, chưa hoàn thiện kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn là gần 86 tỉ đồng, hiện đã giải ngân hơn 50 tỉ đồng. Dẫu vậy, sau 7 năm thi công, dự án mới chỉ đạt khoảng 80% khối lượng xây dựng. Nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp do dầm mưa dãi nắng quá lâu.

Khung cảnh hoang phế khiến ít ai nghĩ đây là một công trình môi trường trọng điểm được đầu tư hàng chục tỉ đồng.

Công trường vắng lặng không một bóng người. Hoạt động thi công tại đây đã tê liệt hoàn toàn khi nhà thầu rút hết máy móc, nhân sự rời đi.

Nguyên nhân là do Công ty Thiên Phát Thịnh (một trong ba nhà thầu) thực hiện được khoảng 63% giá trị hợp đồng thì bỏ dở giữa chừng.

Do liên tục vi phạm tiến độ hợp đồng, nhà thầu Thiên Phát Thịnh bị chủ đầu tư ra quyết định xử phạt số tiền hơn 205 triệu đồng và làm các thủ tục để chấm dứt hợp đồng.

Sau thời gian dài bị bỏ hoang, một số hạng mục bắt đầu xuất hiện hư hỏng.

Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng xói lở do chịu ảnh hưởng của mưa lũ trong nhiều năm qua.

Khu nhà điều hành, nhà xưởng đã được xây dựng rêu phong, nhếch nhác sau thời gian dài không được sử dụng, bảo trì.

Máy móc thi công bị bỏ lại công trường đã hoen gỉ, hư hỏng nặng.

Đường nội bộ dự án trở thành lối đi cho các phương tiện chở keo tràm của người dân địa phương.