Nhiều gầm cầu ở Cần Thơ bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, bãi rác 27/10/2025 14:20

(PLO)- Dù Trung ương và địa phương đã có nhiều văn bản yêu cầu rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ nhưng vẫn còn nhiều gầm cầu ở Cần Thơ bị chiếm dụng.

Sau khi xảy ra vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Gần đây nhất, ngày 16-10, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10032 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Video: Nhiều gầm cầu ở Cần Thơ bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, làm bãi rác

Gầm cầu Cái Răng (phường Lê Bình) bị lấn chiếm làm bãi giữ xe,bãi rác và nơi trung chuyển rác. Ảnh: CHÂU ANH

Ghi nhận tại một số phường trung tâm của TP Cần Thơ cho thấy tình trạng lấn chiếm, sử dụng gầm cầu làm nơi đậu xe, bãi giữ xe, thậm chí bao kín trụ cầu để làm nơi trung chuyển rác hoặc bãi rác… vẫn còn diễn ra.

Trao đổi với PV, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết địa phương có tiếp nhận nhiều văn bản của Trung ương, TP và hiện đang triển khai thực hiện. Bước đầu, UBND phường đã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh tế tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

Ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), cho biết phần diện tích gầm cầu lâu nay được sử dụng phục vụ công ích, dần dần người dân tự chiếm.

“UBND phường đang chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát theo văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà” - Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều cho biết thêm.

Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng chiếm dụng gầm cầu ở TP Cần Thơ trên địa bàn các phường Ninh Kiều, Cái Răng, Hưng Phú:

Gầm cầu Quang Trung (phường Ninh Kiều) bị chiếm dụng làm nơi đậu xe ô tô, xe máy. Ảnh: CHÂU ANH

Không những bị chiếm làm bãi giữ xe, gầm cầu Quang Trung còn bị bao chiếm làm nơi trung chuyển rác. Ảnh: CHÂU ANH

Phía cầu Quang Trung (phường Hưng Phú), gầm cầu được một quán ăn sử dụng làm bãi giữ xe. Ảnh: CHÂU ANH

Một cơ sở kinh doanh gần cầu Quang Trung còn bao chiếm gầm cầu để làm nơi đậu xe và chứa hàng hóa. Ảnh: CHÂU ANH