CSGT Cần Thơ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Dương lịch

CHÂU ANH

(PLO)- Trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã kiểm tra, lập biên bản 567 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó, có 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

csgt-can-tho-15.jpg
Thực hiện Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp tết Dương lịch 2026﻿, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, một trong các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông﻿.
csgt-can-tho-21.jpg
Tối 1-1, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ﻿ triển khai hai tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nội ô TP để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
csgt-can-tho-14.jpg
Cùng đi với tổ công tác, PV PLO﻿ ghi nhận, sau khoảng hai tiếng đồng hồ tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn ở mức kịch khung (trên 0,4 mg/l khí thở).
﻿ csgt-can-tho-10.jpg
csgt-can-tho-9.jpg
Điển hình là trường hợp ông NCĐ (ngụ TP Cần Thơ), có kết quả đo nồng độ cồn trên 0,6mg/l khí thở. Khi được lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, ông Đ cho biết vừa thi bằng lái vào cuối năm 2025 nhưng chưa nhận bản cứng. Đối với các giấy tờ khác như: giấy đăng ký xe, căn cước công dân, ông Đ cho biết không mang theo và cũng không nhớ mật khẩu để truy cập VNeID.
csgt-can-tho-24.jpg
Ứng xử với trường hợp này, các cán bộ Đội CSGT số 1 đã kiên nhẫn, không hối thúc và giải thích, hướng dẫn ông Đ cách xác minh thông tin các thông tin cần thiết và tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.
csgt-can-tho-3.jpg
Trong ngày 1-1, Đội CSGT số 1 đã tổ chức chín cuộc tuần tra kiểm soát; dừng kiểm tra 92 phương tiện. Qua đó, lập biên bản xử lý 42 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; trong đó, có 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và có hai trường hợp có nồng độ cồn ở mức kịch khung.
csgt-can-tho-7.jpg
Thống kê trong ngày 1-1, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản 567 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; trong đó, có 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 273 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; trong đó, có 2.056 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô và 155 phương tiện khác; cạnh đó, tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp.

