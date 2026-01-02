CSGT Cần Thơ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Dương lịch

(PLO)- Trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã kiểm tra, lập biên bản 567 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó, có 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Điển hình là trường hợp ông NCĐ (ngụ TP Cần Thơ), có kết quả đo nồng độ cồn trên 0,6mg/l khí thở. Khi được lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, ông Đ cho biết vừa thi bằng lái vào cuối năm 2025 nhưng chưa nhận bản cứng. Đối với các giấy tờ khác như: giấy đăng ký xe, căn cước công dân, ông Đ cho biết không mang theo và cũng không nhớ mật khẩu để truy cập VNeID.
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; trong đó, có 2.056 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô và 155 phương tiện khác; cạnh đó, tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp.