CSGT Cần Thơ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Dương lịch

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; trong đó, có 2.056 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô và 155 phương tiện khác; cạnh đó, tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp.