TP.HCM: Hơn 650.000 lượt khách đi metro số 1 trong 9 ngày Tết 26/02/2026 17:06

(PLO)- Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đạt sản lượng 656.101 hành khách với 2.313 lượt tàu.

Chiều 26-2, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về tình hình giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sau Tết không xảy ra ùn tắc giao thông

Ông Lê Hải Phong cho biết trước đợt nghỉ Tết, vào chiều tối 13-2, khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ, tình trạng ùn ứ xảy ra tại một số khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, xung quanh bến xe Miền Đông cũ, bến xe Miền Tây và khu vực trung tâm TP. Trong khi đó, khu vực cảng Cát Lái, ngã 5 Phước Kiến, Quốc lộ 13 - Nguyễn Văn Lộng, đường Huỳnh Văn Cù, tuyến Quốc lộ 51 giao thông bình thường.

Ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trong đợt nghỉ Tết từ ngày 14-2 đến 22-2, Sở Xây dựng đánh giá tình hình giao thông bình thường. Tuy nhiên, một số khu vực trung tâm TP, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, cửa ngõ TP và các nút giao đang thi công công trình trọng điểm có tình trạng xe đông, di chuyển chậm.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, ùn ứ xảy ra trên Quốc lộ 51 đoạn qua Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi Đồng Nai. Các tuyến đường Thùy Vân, đường Hạ Long (TP Vũng Tàu) có lượng khách du lịch và phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc. Riêng khu vực tỉnh Bình Dương cũ, tình hình giao thông bình thường.

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 21-2 (mùng 5 Tết), người dân trở về TP tăng cao tại khu vực đường Lê Khả Phiêu, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, bến xe Miền Đông cũ, phà Bình Khánh, phà Cát Lái, ngã 5 Phước Kiến, Quốc lộ 13... Tuy nhiên, không xảy ra ùn tắc do người dân chủ động điều chỉnh thời gian và lộ trình di chuyển.

Ông Lê Hải Phong cho biết sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân tăng nhanh và duy trì ổn định. Lưu lượng hành khách tại các cửa ngõ, nhà ga, sân bay phục hồi sớm, cho thấy nhịp sống đã trở lại bình thường.

Giao thông sôi động 9 ngày nghỉ Tết

Đối với tình hình vận tải hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Sở Xây dựng đánh giá diễn ra sôi động, an toàn và thông suốt.

Về vận tải liên tỉnh, tổng sản lượng qua các bến xe đạt 793.554 lượt hành khách, tăng 20% so với cùng kỳ với 40.954 lượt xe. Về vận tải nội tỉnh, khối lượng vận chuyển hành khách công cộng đạt gần 12 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trong 9 ngày Tết phục vụ 656.101 hành khách, đạt 127% so với kế hoạch. Số lượt tàu vận hành là 2.313 lượt, vượt 41,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Về hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 1,39 triệu lượt hành khách, tăng 13% so với cùng kỳ với 8.713 chuyến bay. Sở Xây dựng nhìn nhận việc đưa vào khai thác Nhà ga T3 cùng các giải pháp xác thực sinh trắc học, làm thủ tục trực tuyến đã góp phần giảm áp lực cho khu vực nhà ga và giao thông kết nối.

Về đường sắt, sản lượng đạt 61.299 lượt hành khách với 243 chuyến tàu.

Sở Xây dựng nhận định: "Nhìn chung, đường bộ vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, hàng không tăng trưởng cao, metro có bước phát triển tích cực, hành khách đã từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải khối lượng lớn".