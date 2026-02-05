CSGT TP.HCM: Camera AI đã phát hiện hơn 8.000 trường hợp vi phạm

Chiều 5-2, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã thông tin về kết quả xử phạt thông qua camera AI trên địa bàn.
Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết hiện nay trên địa bàn TP.HCM cơ bản đã được phủ kín hệ thống camera giám sát. Trong đó, một số tuyến đường trọng điểm được lựa chọn lắp đặt 31 camera AI phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử phạt vi phạm giao thông.
Các camera này được ưu tiên bố trí tại những giao lộ trọng yếu, thường xuyên xảy ra vi phạm, ùn tắc và tai nạn.
“Từ khi triển khai đến nay, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm” - Thượng tá Bình nói và cho biết các lỗi vi phạm phổ biến gồm dừng, đỗ xe quá vạch sơn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định…
Lãnh đạo Phòng PC08 nhìn nhận việc lắp đặt camera AI đã mang lại những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Hoạt động của hệ thống camera AI cũng dần đi vào ổn định, bảo đảm tính chính xác, có khả năng phát hiện đa dạng nhiều hành vi vi phạm cùng lúc như không chấp hành hiệu lệnh giao thông, không đội mũ bảo hiểm… Trong khi đó, camera thông thường chỉ ghi nhận được một số lỗi nhất định.
Đáng chú ý, camera AI còn giúp giảm tải cho lực lượng CSGT khi không cần bố trí cán bộ trực tiếp tại hiện trường nhưng mức độ tuân thủ luật giao thông của người dân vẫn rất cao. Qua đó, hình thành thói quen chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có CSGT bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị camera AI phát hiện.
Thượng tá Bình thông tin người dân bắt đầu có thói quen chủ động tra cứu thông tin phạt nguội định kỳ trên website của Cục C08 để phối hợp với cơ quan chức năng, CSGT để giải quyết vụ việc.
Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, PC08 sẽ tham mưu Công an TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục lắp đặt thêm camera AI tại các vị trí trọng yếu, bám sát đề án quy hoạch về trung tâm dữ liệu, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông của Bộ Công an.
Khuyến cáo tình hình giao thông dịp Tết Nguyên đán, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết nhu cầu đi lại sẽ tăng cao, tình hình ùn ứ thường xảy ra tại các cửa ngõ và khu mua sắm.
Do vậy, người dân cần tham gia giao thông thông minh, lựa chọn thời gian và tuyến đường phù hợp thông qua các ứng dụng. Đồng thời, cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.
Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, cần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.
Tuần tra, xử lý khép kín 24/24
Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cũng đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.
Trong đó, Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT rà soát, chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa, từ sớm, giải quyết các tình huống phức tạp, ùn tắc giao thông tại các tuyến trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội, sự kiện, các tuyến cửa ngõ vào khu vực trung tâm, các tuyến đường dẫn vào cao tốc…
Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông, chủ động phân luồng từ xa, từ sớm, không để ùn tắc, ùn ứ cục bộ dọc về cùng một tuyến đường gây ùn tắc giao thông.
CSGT cũng phối hợp với lực lượng khác, công an địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 trên tuyến địa bàn trọng điểm để tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.