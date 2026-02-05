CSGT TP.HCM: Camera AI đã phát hiện hơn 8.000 trường hợp vi phạm 05/02/2026 18:20

(PLO)- Thông qua 31 camera AI, CSGT TP.HCM đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Chiều 5-2, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã thông tin về kết quả xử phạt thông qua camera AI trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết hiện nay trên địa bàn TP.HCM cơ bản đã được phủ kín hệ thống camera giám sát. Trong đó, một số tuyến đường trọng điểm được lựa chọn lắp đặt 31 camera AI phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử phạt vi phạm giao thông.

Các camera này được ưu tiên bố trí tại những giao lộ trọng yếu, thường xuyên xảy ra vi phạm, ùn tắc và tai nạn.

“Từ khi triển khai đến nay, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã phát hiện và thông báo xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm” - Thượng tá Bình nói và cho biết các lỗi vi phạm phổ biến gồm dừng, đỗ xe quá vạch sơn; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định…

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Lãnh đạo Phòng PC08 nhìn nhận việc lắp đặt camera AI đã mang lại những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Hoạt động của hệ thống camera AI cũng dần đi vào ổn định, bảo đảm tính chính xác, có khả năng phát hiện đa dạng nhiều hành vi vi phạm cùng lúc như không chấp hành hiệu lệnh giao thông, không đội mũ bảo hiểm… Trong khi đó, camera thông thường chỉ ghi nhận được một số lỗi nhất định.

Đáng chú ý, camera AI còn giúp giảm tải cho lực lượng CSGT khi không cần bố trí cán bộ trực tiếp tại hiện trường nhưng mức độ tuân thủ luật giao thông của người dân vẫn rất cao. Qua đó, hình thành thói quen chấp hành nghiêm quy định ngay cả khi không có CSGT bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị camera AI phát hiện.

Thượng tá Bình thông tin người dân bắt đầu có thói quen chủ động tra cứu thông tin phạt nguội định kỳ trên website của Cục C08 để phối hợp với cơ quan chức năng, CSGT để giải quyết vụ việc.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, PC08 sẽ tham mưu Công an TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục lắp đặt thêm camera AI tại các vị trí trọng yếu, bám sát đề án quy hoạch về trung tâm dữ liệu, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông của Bộ Công an.

Khuyến cáo tình hình giao thông dịp Tết Nguyên đán, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết nhu cầu đi lại sẽ tăng cao, tình hình ùn ứ thường xảy ra tại các cửa ngõ và khu mua sắm.

Do vậy, người dân cần tham gia giao thông thông minh, lựa chọn thời gian và tuyến đường phù hợp thông qua các ứng dụng. Đồng thời, cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, cần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.