TP.HCM sẽ chỉnh trang thêm 4 khu đất để người dân vui xuân đón Tết 04/02/2026 12:35

(PLO)- Ngoài 9 khu đất mà Sở NN&MT đề xuất chỉnh trang, Sở Xây dựng TP.HCM cùng các phường Bến Thành, Sài Gòn đã chủ động làm việc với chủ đầu tư để vận động chỉnh trang thêm 4 khu đất nữa.

Sáng 4-2, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 của UBND TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc chỉnh trang các khu đất để đón Tết Nguyên đán và các dự án trọng điểm.

Theo ông Lâm, ngoài 9 khu đất mà Sở NN&MT đề xuất chỉnh trang, Sở Xây dựng cùng các phường Bến Thành, Sài Gòn đã chủ động làm việc với chủ đầu tư để vận động, tiếp tục chỉnh trang cho 4 khu đất nữa.

Khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ. Ảnh: THUẬN VĂN

“Tổng cộng sẽ có 14 vị trí hoàn thành từ nay đến ngày 10-2 để phục vụ người dân với diện tích khoảng khoảng 5ha, mở ra không gian công cộng vui tươi, lành mạnh cho bà con” – ông Lâm nói.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ hoàn thành hai công viên để phục vụ người dân từ 25 Tết gồm công viên số 1 Lý Thái Tổ và công viên nước Vũng Tàu với diện tích khoảng 20ha.

"Như vậy Tết này, TP sẽ có khoảng 25ha công viên cây xanh và không gian công cộng phục vụ bà con" - ông Lâm chia sẻ.

Ông Lâm cho biết TP sẽ chỉnh trang thêm 7 tuyến đường và các nút giao như đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng và các vòng xoay khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa… trong dịp Tết này.

Để chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thời gian qua, Sở Xây dựng cùng với các tổ chức, đơn vị triển khai nhiều công trình quan trọng.

Đặc biệt ngày 15-1, TP đã đồng loạt khởi công nhiều công trình như Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm và tuyến metro Tham Lương – Bến Thành.

Nhiều công trình cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ như hầm chui nút giao An Phú trên đường Mai Chí Thọ, công viên nước ở Vũng Tàu 15 ha… Nhiều dự án sẽ được động thổ, khởi công ngay sau Tết Nguyên đán như cảng Cái Mép Hạ, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm…

Các công trình trọng điểm đang được chủ đầu tư nỗ lực, thi công xuyên Tết như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm. Hiện Sở Xây dựng đang đề nghị các chủ tư tiếp tục đăng ký các công trình để triển khai trong Tết. Qua đó, tập trung đầu tư để tạo sự bứt phá vào đầu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

“Tinh thần dự án trọng điểm, cấp bách phải được triển khai liên tục, không ngừng nghỉ. Vì vậy, các dự án metro, chống ngập, giao thông trọng điểm sẽ thi công xuyên Tết. Các đơn vị cần chú ý chăm lo Tết cho công nhân trên công trường” – ông Lâm nhấn mạnh.