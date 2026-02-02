Tạm ngưng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa.

Chỉnh trang Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa: Phản hồi của Sở Xây dựng về đề xuất tạm ngưng của Sở QH-KT 02/02/2026 18:50

(PLO)- 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM, trong đó có chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa được đề nghị tạm ngưng chỉnh trang, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM cho biết. Ngay sau đó, Sở Xây dựng TP đã lên tiếng về vấn đề này.

Phản hồi của Sở Xây dựng

Cụ thể, theo Sở Xây dựng TP.HCM: việc chỉnh trang công trình di tích Chợ Bến Thành và chỉnh trang cảnh quan khu vực Hồ Con Rùa (không là công trình di tích) được thực hiện phù hợp quy định.

Theo đó, tối 2-2, phản hồi về đề xuất xuất của Sở QH-KT về việc dừng công tác chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, Sở Xây dựng cho biết vừa nhận được văn bản đề xuất của Sở QH-KT, Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như: đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực Hồ Con Rùa cùng việc chỉnh trang các công trình mặt tiền tại các khu vực trên ở TP.HCM sau khi chỉnh trang đã tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm TP, được người dân quan tâm và trở thành điểm đến check-in những ngày qua.

Đối với công tác bảo tồn công trình di tích (chợ Bến Thành, Nhà Hoả xa) được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau.

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố đã được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết với mục tiêu chung làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm TP và phù hợp theo quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hoà giữa yếu tố văn hóa và thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại."

Sở QH-KT TP đề xuất tạm ngưng

Trước đó, Sở QH-KT có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị dừng chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa do màu sắc khác phương án ban đầu.



Cụ thể, TP vừa triển khai thực hiện chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn bao gồm: khu vực Quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đường Hàm Nghi, đường Hai Bà Trưng.

Tạm ngưng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đang khẩn trương triển khai thi công chỉnh trang. Quá trình chỉnh trang, một số khu vực có tính chất đặc thù, là không gian công cộng, điểm nhấn biểu tượng của TP như khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng. Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc...

Đối với công trình kiến trúc chợ Bến Thành: việc sơn lại công trình di tích chợ Bến Thành, phải đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật về sơn lại công trình; màu sắc công trình sơn lại phải theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí (nếu có).

Đối với các công trình tượng đài, tháp tại Hồ Con Rùa chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê di tích. Do đó, không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, đây là các công trình công cộng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân TP nên việc sơn lại cần lưu ý nên theo màu sắc hiện hữu, việc sơn lại phải đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật.

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy phương án chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng đang thi công có sự khác biệt (về màu sắc và phạm vi thực hiện tại Khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa) và chưa xác định được các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi tiến hành thực hiện hay không.

Việc thay đổi về màu sắc của các khu vực này đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc thực hiện chỉnh trang khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa



Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án đang thực hiện thi công. Đồng thời có nội dung giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được UBND TP chấp thuận.

Song song đó, cần tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các hội ngành nghề như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật, các chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị, để được góp ý



Sau đó, Công ty Khang Điền hoàn thiện phương án, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.