UBND TP.HCM có chỉ đạo mới về việc tăng giá vé xe kinh doanh vận tải 16/03/2026 19:18

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi việc kê khai, niêm yết giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải, phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn TP do ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình biến động giá xăng dầu. Sở phải kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn TP.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc kê khai, niêm yết giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải; phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

UBND TP.HCM có chỉ đạo mới về việc tăng giá vé xe kinh doanh vận tải. Ảnh: NHƯ NGỌC

Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải được ổn định, liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

Giao UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên theo dõi, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông phương tiện.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng giao Công an TP chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với UBND cấp xã tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời điều tiết, hướng dẫn phương tiện dừng, đậu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm trật tự, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo về việc 15 đơn vị vận tải điều chỉnh tăng giá vé tại 102 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh, mức tăng khoảng 5% đến 36% tùy cự ly và loại phương tiện.

Một số doanh nghiệp điều chỉnh nhiều tuyến như Việt Tân Phát tăng giá trên 33 tuyến (21,12% - 30%), Toàn Thắng 20 tuyến (17% - 36%), Kumho Samco Buslines 12 tuyến (12% - 19%), Tiến Oanh 10 tuyến (13% - 18%), Thảo Hồng 7 tuyến (16,7% - 30,4%), Cúc Tùng 6 tuyến (16% - 30%).

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho biết chi phí vận tải của các doanh nghiệp thành viên đã tăng 20% - 25% do giá nhiên liệu tăng. Một số doanh nghiệp phản ánh việc tiếp cận nguồn xăng dầu còn khó khăn do có thời điểm thiếu xăng dầu...