Nhiều doanh nghiệp vận tải thông báo tăng giá vé, cao nhất 36% 10/03/2026 16:00

(PLO)- Đến ngày 10-3, có 8 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá trên 50 tuyến, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện.

Ngày 10-3, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đến nay Sở đã tiếp nhận nhiều hồ sơ thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên một số tuyến liên tỉnh của các đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe.

8 đơn vị nộp hồ sơ

Một số đơn vị và tuyến gồm:

Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng: Tăng 13% trên 2 tuyến Vũng Tàu, Long Đất – An Sương.

Công ty TNHH DV VT & TM Phú Thái Sơn: Tăng 13% tuyến Vũng Tàu – An Sương.

Công ty TNHH Toàn Thắng: Điều chỉnh trên 19 tuyến, mức tăng từ 17% đến 36% (như tuyến Bến xe Miền Đông mới – Xuyên Mộc; Bến xe Miền Tây – Bà Rịa…).

Công ty TNHH TM DV Vận tải Đông Hưng: Tăng 5% trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí – TP.HCM.

HTX Vận tải và Du lịch Đông Bắc: Tăng 5% trên các tuyến Tuy Phong, Phan Rí – TP.HCM.

Công ty TNHH Saigon Public Transport: Tăng từ 17% đến 20% tuyến Bến xe Miền Đông mới – Mũi Né.

Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh: Điều chỉnh giá trên 10 tuyến, mức tăng từ 13% đến 18% (các tuyến Ngã tư Ga – Buôn Ma Thuột; Bến xe Miền Đông mới – Đà Lạt…).

Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines: Điều chỉnh trên 12 tuyến, mức tăng từ 12% đến 19% (như tuyến Bến xe Miền Đông mới – Bắc Phan Thiết; Bến xe Miền Đông – phía Nam Buôn Ma Thuột…).

Việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định kê khai giá và thông báo với Sở Xây dựng và các bến xe trước khi áp dụng, đồng thời các đơn vị vận tải phải niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi tình hình kê khai và niêm yết giá của các đơn vị vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá vé được thực hiện đúng quy định hiện hành.

Chi phí nhiên liệu chiếm cơ cấu 25-35% giá vé vận tải hành khách. Ảnh: TN

Chi phí nhiên liệu chiếm 25-35%

Theo Sở Xây dựng, quy định tại Thông tư 36/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), doanh nghiệp kinh doanh vận tải được quyền quyết định và điều chỉnh giá cước vận tải, đồng thời thực hiện kê khai, niêm yết giá và tự chịu trách nhiệm về mức giá do đơn vị ban hành theo quy định của pháp luật về giá.

Việc điều chỉnh giá vé của doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở biến động của các yếu tố chi phí đầu vào. Trong cơ cấu giá vé vận tải hành khách, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 25–35%, ngoài ra còn bao gồm các chi phí khác như nhân công, khấu hao phương tiện, chi phí bến bãi, chi phí quản lý và các chi phí khai thác liên quan.

Đối với một số tuyến cự ly ngắn hoặc có đặc thù khai thác riêng, chi phí cố định trên mỗi chuyến thường chiếm tỷ trọng lớn, do đó tỷ lệ điều chỉnh giá vé có thể cao hơn so với mức biến động của riêng chi phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, mức điều chỉnh trên 30% có thể phát sinh tùy theo cơ cấu chi phí và phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai giá vé và gởi đến Sở Xây dựng và các bến xe để theo dõi.

Trường hợp đơn vị điều chỉnh giá vé với mức tăng bất thường, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan xem xét, đề xuất kiểm tra các yếu tố hình thành giá nhằm bảo đảm việc kê khai giá của doanh nghiệp phù hợp với quy định và tình hình thực tế.