Cấp phép chuyến bay giải tỏa hành khách bị mắc kẹt tại Việt Nam do xung đột Trung Đông 09/03/2026 18:40

(PLO)- Hàng chục chuyến bay của các hãng hàng không Trung Đông đến và đi từ Việt Nam đã bị hủy hoặc thay đổi lịch khai thác do xung đột tại khu vực này.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng phương án bảo đảm an toàn vận tải hàng hóa, hành khách, không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có ba hãng hàng không Trung Đông đang khai thác thường lệ các đường bay đến Việt Nam gồm Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways. Các hãng này khai thác các đường bay kết nối từ Doha (Qatar), Dubai và Abu Dhabi (UAE) đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Tổng tần suất khai thác trung bình khoảng 12 chuyến mỗi ngày, tương đương 84 chuyến mỗi tuần.

Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận slot và cấp phép cho các chuyến bay giải tỏa hành khách. Ảnh: VIẾT LONG

Trong giai đoạn từ ngày 28-2 đến 6-3, nhà chức trách hàng không ghi nhận 70 chuyến bay của ba hãng trên bị hủy hoặc phải điều chỉnh lịch khai thác. Trong đó có 53 chuyến bay chở khách và 17 chuyến bay chở hàng.

Ước tính khoảng 15.500 hành khách bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi kế hoạch bay.

Trước tình hình này, trong giai đoạn trước mắt, Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận slot và cấp phép cho các chuyến bay giải tỏa hành khách. Đồng thời, cơ quan này cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với khả năng giá nhiên liệu hàng không tăng đột biến.

Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo hành khách có thể lựa chọn dịch vụ của các hãng hàng không khác thông qua các sân bay trung chuyển ở khu vực Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.

Ngoài ra, hành khách có thể trung chuyển qua các sân bay tại Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia; hoặc qua Thổ Nhĩ Kỳ và một số điểm tại Bắc Phi như Ethiopia.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng đã cấp phép cho một chuyến bay thuê chuyến chặng TP.HCM – Milan ngày 7-3 để chở các hành khách châu Âu đang bị kẹt tại Việt Nam do các hãng hàng không Trung Đông hủy chuyến.

Hiện nay, một số hãng hàng không như Emirates và Etihad Airways đã khai thác trở lại các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông. Tuy nhiên, các chuyến bay của Qatar Airways từ Việt Nam đi Doha vẫn tiếp tục bị hủy.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không có thể tiếp tục bị ảnh hưởng.

Do đó, cơ quan này sẽ phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam để xem xét bổ sung tải cung ứng trên các đường bay đi và đến châu Âu, Trung Á.

Đồng thời khuyến khích các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác các đường bay đến châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi tăng tần suất khai thác nhằm hỗ trợ hành khách có nhu cầu đi lại.

Nhà chức trách cũng cho biết sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay chở hàng, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu quan trọng.